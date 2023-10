"PRIČA JOJ DA ŽELI DECU SA NJOM, ALI NE MOŽE OVDE" Otkriveni tajni razgovori Janjuša i Aneli: Rekao je da ovo nije nikada osetio!

Prethodna noć u "Eliti" bila je rezervisana za izbacivanje, ali i za ispovesti učesnika i komentarisanje novonastalih dešavanja.

foto: Printscreen

Marko Đedović govorio je o Aneli Ahmić i Marku Janjuševiću Janjušu, njihovom odnosu ali i tajnim razgovorima za koje misle da nikio ne zna.

Kako ti izgleda odnos Janjuša i Aneli? - pitao je voditelj.

- Ovo je propratna koreografija u ozvaničavanju veze, mislim javnom priznanju jer oni su u vezi, to je jasno kao dan. Kad bih to tamo rekao bilo bi doviđenja. Uvek negde posredujem u mirenju njih. On njoj priča da bi sa njom želeo da ima decu, to mi je rekla, da je voli ali da ovde ne može to da uradi. Najdalje su do polovine decembra u vezi, znam ga. Rekao je da ovo nikad nije osetio i on se malo ponekad zanese pa priča o njoj kao o holivudskoj divi - rekao je Marko.

foto: Printscreen

Kakva je uloga Jovane Cvijanović u svemu tome? - nastavio je voditelj.

- Pa ona je budala jedna teška, vrlo me je iznervirala na novinarima. Saznali smo da je on prvo njenu ruku stavio na svoje međunožje, pa je onda ona kolutala očima jer joj nije bilo dobro, pa joj je posle izvadio grudi. Glumi ožalošćenu sovu. Mislim da grabi priliku kad misli da su Aneli i Janjuš posvađani. Mića je očigledno da Janjuša ne voli, Mića se istripovao da ona treba da bude žrtva, a on ima svoj rijaliti u glavi koji mene nervira. Ostavi ih na miru, nek Jovana ustane da kaže, on je bespotrebno i vrlo ružno ubacio kosku - rekao je Marko.

Kurir.rs

Bonus video:

00:17 Aneli Ahmić vređa svekrvu