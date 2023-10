"IMAM EMOCIJE PREMA NJEMU" Aneli prvi put progovorila odnosu sa Janjušem i priznala: Takne me, dodirne, gleda...

Aneli Ahmić nakon par meseci bliskog odnosa sa Markom Janjuševićem odlučila je da progovori o najdubljim emocijama koje gaji prema bivšem košarkašu.

foto: Petar Aleksić

Da li si očekivala ovakav ishod sa Janjušem? - pitao je voditelj.

- Osećala sam da će doći do ovoga. Ili će doći do ljubavi ili će otići niz vodu. Kod nas nije otišlo niz vodu, dva, tri dana komuniciramo normalno, malo me on i takne za rukicu pa stane kad smo Uroš i ja trenirali pa me dodirne, pa me gleda. Taj žar u njemu se nije ugasio. Ja imam emocije prema njemu i non stop se smejem. Ali mi oboje želimo da se maknemo jedno od drugog, smatramo da je najbolje da ne zlazimo u tu neku vezu - rekla je Aneli.

Čak si mu prebacila u pušionici i rekla si da ti smeta što se to sa njegove strane predstavlja kao da si sama nešto potencirala i tražila - pitao je voditelj.

- Da, a ja uopšte nisam tražila da uđemo u vezu. Ni ja ne želim tu vezu, ne želim te odnose da imam jer oboje imamo ćerke kući, ali naravno da bih volela da smo malo bliži ne misleći na te odnose. Ja itekako mogu bez odnosa, meni nije dokazivanje ljubavi kroz odnos, ali on je taj koji se ne bi mogao kontrolisati jer muškarci imaju veće se*sualne nagone. Opet ne mogu garantovati da ne bi došlo do toga da krenemo da se mazimo - rekla je Aneli.

foto: Printscreen

On se naduri kao malo dete i digne nos, stari je to lisac sa forama i fazonima. On stvarno ne štedi komplimente na tvoj račun i izdiže te i ističe u odnosu na sve devojke u rijalitiju, a ti kad se posvađate kažeš da od tebe želi da napravi lošu - dodao je voditelj.

- U nekim situacijama to osetim jer je to njegov odbrambeni mehanizam. On čeka moje izlaganje pa da može da me posmatra i napadne - rekla je Aneli.

Da li veruješ Jovani Cvijanović? - glasilo je naredno pitanje.

- Verujem jer su to priče koje liče na njega. Te reči su izrečene i to ruku stavljam u vatru. Ona njega ne zanima nego hoće da se poigrava, on voli da se žene okreću oko njega, a mene je to povredlo. Znam da nema emocije, ali nije lepo čuti to što joj je rekao. Jovana je malo priglupa, ali itekako igra za taj opstanak - rekla je Aneli.

Čuo sam da si zapretila Urošu da ne zucne, šta ti je pričao iza kamera? Je l' su obećanja? - pitao je voditelj.

- Lepe neke stvari, obećanja, ali ne bih ti to govorila - rekla je Aneli.

Kurir.rs

Bonus video:

00:17 Aneli Ahmić vređa svekrvu