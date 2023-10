MAJKA IRINE 2HOT ŽESTOKO UDARILA NA ĐEDOVIĆA! Marko ne zna ništa o mojoj ćerki, znala bih da mi se DETE DROGIRA! IDE TUŽBA!

Irina Kolin, poznatija kao Irina 2Hot bila je san mnogih muškaraca 90-ih godina. Iako se kratko zadržala na estradi, jer se povukla zbog udaje, pevačica je pre godinu dana odlučila da se vrati muzici i nastavi tamo gde je stala. Snimila je novu pesmu, a potom odlučila da uđe u rijaliti program “Elita”. Upravo u ovom programu su je napali Marko Đedović, a potom i Jovana Tomić Matora.

foto: Petar Aleksić

Tim povodom oglasila se Irinina majka Slađana Arsić, koja je stala u ćerkinu odbranu i iznela svoje viđenje o dešavanjima u “Eliti”.

- Kao majci, jako mi je teško to da gledam. Svako ko zna Irinu, zna koliko je nepravda boli, a ovo šo se dešava u rijalitiju I što joj rade, jeste nepravda. Ovo je povreda Irininog dostojanstva.

Interesaovalo nas je zašto Irinu pogađaju optužbe, ako nije kriva?

- A koga to ne pogađaju laži? Ka takvu osobu nisam upoznala. Pričamo o programu koji gledaju milioni I takvim izgovorenim lažima. Koga to ne bi pogodilo. Sigurna sam da bi svako tako reagovao. Možda čak i gore!

U početku je plakala, a sada je oštra i brani se. Reklo bi se da i te kako zna da odgovori?

- Prvo veče kada su je napali je plakala. I to je teško palo I meni I Irininoj sestri i njenim prijateljima. Irina nije pokvarena i zato je tako reagovala, jer nije mogla da shvati zašto je napadaju. Kada se smirila i razmislila o svemu o svemu, shvatila je da mora da odbrani sebe, jer to što pričaju su čiste laži, izmišljene priče, za koje niko nema nikakve dokaze i onda je počela da se brani, onako kako ona zna. Verujte mi da zna sebe da odbrani kada je napadnu. Tek ćete videte to.

Majka Irine 2HOT Slađana Arsić foto: Privatna Arhiva

Zbog čega su sporne te fotografije iz CKM-a. Vi ste videli te fotografije, da li je na njima gola, kao što tvrdi Đedović? - Naravno da sam videla, pa videli su svi, bila je na naslovnoj strani. Ona je uradila te fotografije kada je imala 20 godina. Kad će, ako ne tad?! Mlada, lepa, uspešna… Slikala se u kupaćem kostimu i vešu. Nije bila gola, niti se ikada slikala gola. Odgovorno to tvrdim, jer ona nije tako vaspitana. Kako se slikala za taj časopis, tako je bilo ko mogao da je slika na plaži ili na bazenu i objavi fotografije. Uostalom, ona ima fotografija u kupaćem objavljenih I na njenim društvenim mrežama. Ne znam šta je u toj priči sporno. A Đedović? Đedović ne zna ništa o Irini. Zato samo lupeta, da bi pravio buku, jer to mu je zadatak. Direkto smo je upitali da li postoje njene gole fotografije i kako ćete reagovati ako se pojave? - Ne postoje takve fotografije. Irina nije tako vaspitana, tako da nemam na šta da reagujem. Postoje njene razgolićene fotografije u kupaćem kostimu, što sam spomenula. To su lepe fotografije, a lepota je za slikanje. To je umetnost.

I u dobru i u zlu Irina i Slađana foto: Privatna Arhiva

Sa druge strame Irina je bila dobra sa Matorom, a sada ratuju.

- Ma to je smešna priča. Njih dve nikada nisu bile dobre, ali se jesu poznavale. Irina poznaje mnogo ljudi, pevačica je. Matora ima ozbiljan problem. Nekako se uvek zato nameće poznatim osobama, kako bi i ona sama postala još poznatija, da i ona bude kao neka zvezda. Međutim, ona je, bez obzira na sav trud, ipak samo rijaliti igrač i ništa više od toga. Matora ne poznaje Irinu dovoljno da bi pričala o njoj i rekla bilo šta, a tek ne priče koje iznosi i izmišla, da ne kažem laže.

Sa druge strane, Matora je iznela priču da je Irina bila sa mnogim vlasnicima diskoteka i da je na taj način obezbeđivala sebi nastupe.

- Ne vidim šta je čudno što Irina poznaje vlasnike klubova? Ona peva u tim klubovima i normalno je da ih poznaje, ali ništa više od toga. Odgovorno tvrdim da nema ni delić istine u pričama koje Matora plasira o Irini i tim vlasnicima klubova. Smešna priča - tvrdi Irinina majka.

Vi ste kao porodica veoma složni i podržavate se međusobno, što Irina jako često spominje u Eliti. Da li se ona 90-ih drogirala? Imate li za saznanja?

- Jeste, ja dosta vremena provodim sa Irinom. Pričamo o svemu. Između nas nema tajni, a verujte mi da bih kao majka, znala i primetila da sa njom nešto nije u redu. Kada je konkretno priča o drogiranju u pitanju, reći ću da je to jedna velika laž. Pa da li mislite da bi Irina pozvala produkciju da je testiraju I pristala na taj test da se ikada drogirala? Ma hajde da se ne igramo glupih igrica. Živimo u takvom okruženju u kom svako može da kaže šta hoće I da ne odgovara za to. Kada budu imali dokaze za price koje iznose, onda možemo da pričamo o tome, dok nema dokaza, a svima je jasno da ih nema, te priče ostaju na nivou rekla-kazala. Što bi neki rekli, tresla se gora, rodio se miš!

foto: privatna arhiva

Kako će se po vašem mišljenju okončati rat između Irine, Đedovića i Matore?

- Nema šta da se završava. Ta priča se završila. Oni nemaju dokaze za ono za šta optužuju Irinu, tako da nema potrebe pričati I raspravljati o lažima. Da li je Irinina advokatica podnela tužbu protiv Đedovića i Matore, što joj Irina često govori da uradi? - Svi koji iznose laži, biće pozvani na sud da donesu dokaze i tuženi za to. To je sve što imam da kažem.

Kurir.rs

01:13:49 SCENIRANJE 02.07.2023. RADA MANOJLOVIC