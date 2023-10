"50 DEVOJKA MI SE JAVILO, ON JE ZA LEČENJE" Aleksandra Mladenović izašla iz stana sa NJOM krenula na ODMOR i otkrila kako se oseća

Aleksandra Mladenović prijavila je bivšeg dečka Stefana Č. za pretnje i uznemiravanje nakon čega je on dobio zabranu prilaska. Aleksandra je sada otkrila da je bivšeg dečka srela u policijskoj stanici.

foto: Privatna Arhiva

- Sad sam ga srela u policijskoj stanici. Nismo imali kontakt, on je kolima išao i svirao mi. Užasno se osećam, idem da odmaram. O zabrani prilaska nisam raspoložena da razgovaram, posebno što znam da je još uvek tu. Ne osećam se bezbednije sa tim papirom, ali se nadam da će uskoro da napusti Srbiju. Želim da se završi ova tema i da se posvetim karijeri. Svaki minut mi stižu poruke gde je i sa kim je sve bio i to paralelno sa mnom. Oko 50 devojaka mi se javilo. Mislim da je on stvarno za lečenje - rekla je Aleksandra, pa dodala:

foto: Printskrin/Instagram

- Nisam se smirila. Plašim se i da spavam. Vanja je stalno tu, uvek je neko sa mnom dok ne budem sigurna da je napustio Srbiju. Sve mu najbolje želim, samo da ide dalje od mene. Imam puno nastupa i mislim da će mi to biti utočište.

