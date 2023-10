HITNO PREKINUT NASTUP BARBARE BOBAK! Oglasila se i pevačica, evo šta se DEŠAVALO u klubu u Beču: MALER

Barbara Bobak otkrila je fanovima zbog čega je morala da prekine nastup.

Naime, ona je doživela neprijatnu situaciju tokom nastupa u jednom klubu, zbog čega je osetila potrebu da se javno oglasi i izvini svima koju su bili prisutni, jer je nastup prekinut pre vremena.

Ona je prvo podelila snimak sa bine, na kojem se vidi da je publika upalila bliceve na telefonu, a nakon toga detaljnije objasnila šta se tačno dogodilo tokom nastupa koji je imala u Beču.

- Izvinjavam se svim divnim dušama koje su se večeras družile sa nama. Želim samo da znate da ništa nije do nas, a ni do kluba, jednostavno je došlo do kuršlusa sa strujom i nismo je mogli vratiti 45 minuta, a nakon što je vraćena, vraćena je parcijalno i ozvučenje na koje smo mi bili povezani je ostalo onesposobljeno, tri su radila, samo dva zvučnika na ceo klub. Jako mi je žao i duša me boli, nadam se da razumete, viša je sila. Nadoknadićemo sve sledeći put. Volim vas - napisala je pevačica putem svog profila na Instagramu.

