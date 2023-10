DIDI DŽEJ OVOGA PUTA PREVAZIŠLA SAMU SEBE: Na fakultet me je vozio tata, nisam imala vozača jer još nisam bila SVETSKA ZVEZDA!

Dijana Rokvić poznatija kao Didi Džej progovorila je o detaljima iz svog života za domaće medije.

Pevačica već pet godina gradi karijeru preko okeana. Naime, ona je uložila veliki novac kako bi snimila pesme na engleskom jeziku kao i duet sa svestki poznatim reperom Šegijem.

foto: Kurir televizija

Didi je ispričala mnoge stvari o svom detinjstvu koje do sada nije govorila javno, a onda je otkrila kako su izgledali njeni studentski dani.

„Uvek sam bila drugačija, po oblačenju sam se izdvajala, na fakultet sam išla našminkana i u štiklama u 6-7 ujutru, dok su svi bili čupavi i u širokim trenerkama i patikama i imala sam utisak da svi misle da nisam normalna i da sam neki vanzemaljac. Ja sam uvek pratila modu i sve stizala, svi su me pitali kao ideš na fakultet, učiš, imaš dobre ocene i još stigneš da se središ, ja kažem da, to sam ja. Tada sam ustajala u 6 ujutru i nije mi bilo teško da se sredim. I kada sam kod kuće i ne radim ništa ja se sredim da budem lepa sebi.“

foto: Privatna arhiva

Ona je ispričala da tada nije imala privatnog vozača, ali od kada je postala svetska zvezda, sa njom uvek ide određen tim ljudi.

„Sada imam i vozača i obezbeđenje iz bezbednosnih razloga. Ima dosta fanova koji žele da se slikaju, pa me saleću, pa su nepristojni, ali dobro to je moj deo posla. Nikada se ne plašim jer uvek imam nekoga uz sebe i nigde ne idem sama“, ispričala je ona.

foto: Printscreen/Instagram

Dijanu je otkrila i da li je unovčila svoju diplomu privatnog ekonomskog fakulteta koji je završila.

„Nisam unovčila diplomu, ja sam znala da se nikada neću baviti tim, želela sam svom ocu da ostvarim želju, pa sam zato i upisala fakultet. Prvo sam želela da studiram Filološki fakultet, ali pošto znam engleksi onda je glupo da to upišem i upisala sam Ekonomski da bih roditeljima dokazala da ja to mogu i da bih imala diiplomu ali ja sam duboko u sebi znala da ću jednog dana biti svetska zvezda i nisam od toga odustala. Kada sam u Srbiji počela da se bavim pevanjem, svi su me pitali zašto sam snimila pesmu, ovde pevačice prati loša priča, a ja sam rekla da se ne brinu jer ću jednog dana stići do Dženifer Lopez, ja ću biti velika zvezda i kako je vreme prolazilo i kako je krenula karijera u Srbiji svi su bili oduševljeni“, ispričala je Didi Džej.

Kurir.rs/Nova

Bonus video:

00:23 Ovako se dočekuje svetska zvezda Didi Džej