"IMAM TRAUMU ZBOG NJEGA!" Ispovest Aleksandre Mladenović o torturi koju je pretrpela od BIVŠEG: Ja više ne želim da imam MOMKA...

Aleksandra Mladenović pretrpela je dramu protekle nedelje kada je objavila da je njen sada već bivši dečko Stefan Čečar pretio da će da se ubije i da ju je pokrao. On je dobio zabranu prilaska i nalog da hitno napusti Srbiju.

Pevačica se zbog svega loše oseća, o čemu je po prvi put pričala javno.

foto: Printscreen TV Pink

- Joj, sve ste pročitali, ali žao mi je što se sve tako desilo. Malo je teška tema, i kad si me pozvao u emisiju, ja sam ti rekla da meni ovi skandali zaista ne trebaju, i da ja želim da gradim karijeru zahvaljujući pesmama. Bio je predivan prema meni u početku, nemam da kažem ni jednu lošu reč za njega, kakav je bio na početku odnosa. To se tako naprasno desilo. Samo je u jednom trenutku prebacio i pokazao svoje pravo lice. Apelujem javno svim devojkama da obrate pažnju. Takođe, moram demantovati da smo se upoznali putem društvenih mreža, to nije istina. To nije ni važno, važno je samo da devojke otvore oči prilikom upoznavanja, svako može da se folira neko vreme. Treba vremena da mi se sve slegne, ja ne želim da pričam više o tome, još uvek nisam dobro - rekla je Mladenovićka u emisiji Amidži šou, pa se osvrnula na početak odnosa:

foto: Printscreen TV Pink

- Misim da bi svaka devojka pala na njegove reči i šarm. To može da se desi svima. Zahvalila bih se svima i novinarima i prijateljima. Imam traumu zbog njega. Ja posle ovog ne želim da imam muškarca, niti da imam vezu. Treba vremena da se ovo sve zaboravi. Nisam želela da se ovo sazna, ja kad sam njega ostavila, on je javno okačio naše slike i tagovao novinare. Ja njemu stvarno želim sve najbolje. Hvala Bogu da je sve uredu. Ja se ceo život zaljubljujem u pogrešne momke. Pričao je neke stvari zbog kojih sam se uplašila i morala sam da sve prijavim policiju- rekla je Aleksandra.

Kurir.rs

Bonus video:

01:09 ALEKSANDRA PRIJOVIĆ JE HTELA DA SE JAVNO POLJUBIMO U ZVEZDAMA GRANDA Mladenović šokirala: Nisam htela da izvodimo cirkus!