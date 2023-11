"JK PRATIM NA INSTAGRAMU, ONA MENE NE, VEROVATNO NISAM ZASLUŽIO" Milićević o saradnji sa Karleušom i REVOLUCIJI koju su napravili

U prvoj emisiji novog formata Kurira "Nije sve tako crno", autora i voditelja Jovane Matić Đokić, gostovao je mag fotografije Dejan Milićević koji je govorio o svom privatnom ali i poslovnom životu.

Pored razvojnog puta i evociranja uspomena sa početka karijere, Milićević je govorio i o saradnji sa Jelenom Karleušom i njihovoj duetskoj pesmi "Preživeću" koja je napravila pravi bum tih godina.

foto: Printscreen

- Kao jednom umetniku, pogotovu jednom blizancu koji voli sve da proba i kada se sve spoji sa umetnošću, bilo je neminovno da se desi, da poželim da i ja nešto otpevam. Poznavanje Jelenine majke i divne saradnje i druženja rezurtiralo je pesmom koja je obrada poznatog svetskog hita. To je bio njen prvi duet sa nekim iz sveta šoubiznisa, a pesma je doživela veliki uspeh. Kada smo napravili sve to bilo je lako slatko, moja ekipa je napravila spot a naše je bilo samo da odglumimo dobro. Sve to što smo otpevali tada prati nas i danas, prešli smo sito i rešeto što bi se reklo. Ja nju pratim na Instagramu, ona mene ne, verovatno nisam dovoljno zaslužio. Ali, Bože moj, ja sam gospodin i džentlmen i zauvek ću pamtiti i voleti sve što je ona u to vreme uradila za mene a i kasnije. Zaista smo uradili neke epik stvari koje će se pamtiti - otkrio je Dejan i otkrio anegdote sa snimanja spota:

1 / 5 Foto: Printskrin / You Tube

- Ideja je bila da Jelena hrani gavrana nekim mesom, a oni doneli nekog pitomog, meni se želudac prevrnuo jer sam ja neko ko bi sve životunje ovoga sveta oslobodio, nikada mi životinja ne bi bila u kavezu. Apelujem na Zoo-vrt da se izmesti, tolika nam je Vojvodina, da može da se obezbedi neko prostranstvo da mogu slobodno da žive i uživaju. Eto, ja sam gavrana odmah vratio ali bio je sladak pokušaj moje ekipe. Imali smo neku ribicu u akvarijumu, to je bilo jako simpatično. Ali napominjem, voleo bih da sve životinje budu slobodne. Više volim njih nego ljude.

foto: Printscreen

