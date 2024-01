"ZA NOVU GODINU NISAM IMALA ŽELJU DA SE LJUBIM, KUĆI SAM ZATEKLA HAOS" Karleuša šokirala najnovijom izjavom: Dogodio se presedan

Juče se slavila repriza Nove godine, a u celoj Srbiji bilo je jako veselo, zanimljivo, veliki broj pevača je nastupao širom zemlje.

Trgovi, kafići, restorani, klubovi, sve je bilo puno, a ekipa Kurir televizija našla se na nastupu Jelene Karleuše koja je za reprizu pevala u jednoj predstoničkom hotelu.

A kako je bilo na proslavi, JK je rekla sledeće:

02:00 ZA NOVU GODINU NISAM IMALA ŽELJU DA SE LJUBIM, BILA SAM ZNOJAVA I ZADIHANA Jelena Karleuša šokirala: Ovo sam zatekla kući!

- Sinoć u Budvi, večeras u Beogradu. Nisam nikoga poljubila u ponoć. Bilo je jako puno ljudi, poželala sam publici sve najlepše, ali nikoga nisam poljubila. Nisam imala preteranu želju da se ljubim jer sam bila znojava i zadihana, odnosno u punom radnom pulsu. Kući sam zatekla haos jer je moja porodica pravila žurku tamo.

Potom je otkrila da li planira da napravi pauzu od nastupa:

- Ne, tek sam počela, ja sam posle 11 godina izdala dva albuma, pa mi pakleni period tek sledi, ali to mi je i želja. Imamo turneje, koncerte, za to živim. Istinski sam srećna i prava ja kada sam na sceni. To radim ceo život, ništa drugo ni ne znam da radim. Beogradske reprize su najlepše, a prvi put da je bila hotelska varijanta, valjda ljudi ne žele da plate za reprizu puno para, ali eto, dogodio se presedan.

Kurir.rs / L. Majer

