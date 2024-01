"OTAC ME JE VRATIO NA SELO ZBOG POROKA" Darko Lazić priznao gde je prvi put uzeo DROGU: Zarađivao sam za noć 5.000€, sve je...

Darko Lazić priznao je da je konzumirao narkotike, a iz pakla droge izvukao ga je upravo otac Milan. Folker je opisao svoj životni put otkrivši da je veoma rano počeo mnogo da zarađuje zbog čega je upao u probleme.

Nekada pobednik muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", a danas folk zvezda čija biografija više podseća na život rok zvezde nego na izvođača narodne muzike, do detalja je opisao period kada se kao mlad momak proslavio zbog svog glasa i pesme, pa pominje iskušenja kojima nije odoleo.

- Nakon pobede u takmičenju "Zvezde Granda", sa 17 godina sam počeo da zarađujem previše novca i tu je sve krenulo nizbrdo. Za veče sam znao da zaradim i po 5.000 evra. Tada sam imao "prijatelje" i svi su me "voleli". Ne mogu da se setim gde sam prvi put probao drogu, ali mislim da je to bilo na nekoj žurki - kaže Darko i dodaje da je njegova majka to najteže podnosila.

- Majka je teško podnosila taj moj period života pun poroka. Otac je primetio šta se dešava, vratio me je u porodičnu kuću i vratio na pravi put. Odavao sam se porocima i šta sad, potičem iz kafane, a ne iz biblioteke... Ipak, najvažnije je da se čovek u tome zaustavi.

Iako je, kako kaže, prestao da konzumira narkotike i više ne vodi buran momački život, u javnosti važi za bahatog vozača, zbog čega je u stalnom sukobu sa zakonom.

- Kada dobro razmislim, zavisnik sam od adrenalina i to je moj jedini i najveći porok. Obožavam adrenalinske sportove i nema šta nisam probao. Skakao sam i s visine od 190 metara, a pored automobila volim i vožnju motorom, jer me smiruje - objasnio je folk zvezda.

Katarina: Volim da me zovu "Darkova žena" S Lazićem je u podkastu gostovala i njegova supruga Katarina, koja je naglasila da joj ne smeta što je u medijima potpisuju kao ženu Darka Lazića. foto: Printskrin/Instagram - Ne smeta mi epitet "Darkova žena". Zašto bi mi smetalo kada ja to jesam?! Da nije njega, ni mene ne bi bilo u medijima - kaže Katarina i dodaje da i sama ima zanimanje, ali da ono nije tako atraktivno kao Darkovo.

