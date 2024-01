"SVI ME PITAJU ŠTA RADIM SAM U ČAMCU" Milan Kalinić ostvario san: Na 10 minuta od BG ljudi nemaju pojma kakvo BOGATSTVO IMAMO!

Glumac i voditelj Milan Kalinić (51), otkako je kupio čamac, svaki slobodan provodi na reci. Uveren je da ona deluje blagotvorno na ceo organizam.

- Svakome bih preporučio da što više vremena bude kraj vode, to je zaista neprocenjiv osećaj. Na reci sam kad god mogu, skoro svakog dana, često sa čitavom porodicom, ponekad i sam. Ljudi me pitaju šta celog dana radim sam na čamcu, a ja im kažem samo: “Uživam.” Mnogi ne mogu to da razumeju, ali voda je stvarno čudo, čisti misli i odnosi ono što te opterećuje.

- Praktično sam odrastao na vodi, iako moji roditelji nikad nisu imali svoj splav ili čamac. Zato su imali mnogo prijatelja koji su ih posedovali, pa smo tokom leta skoro svakog dana bili kod nekog od njih.

- Veoma sam vezan za Savu, najlepše uspomene iz detinjstva stekao sam na njoj. Celodnevna druženja su bila sjajna, svi prijatelji mojih roditelja imali su decu istog uzrasta kao moj brat i ja, pa smo kao klinci uživali u kupanju, skijanju na vodi i milion drugih stvari, od igranja fudbala na pesku do vožnje bicikla.

- Moj je utisak da mnogi koji žive u Beogradu nemaju zapravo pojma šta imamo, kakve su reke bogatstvo. Ne shvataju da su one poput mora i da grad posmatran sa reke dobija jednu potpuno novu dimenziju. Kad dođu i to osete, ljudi jednostavno ne mogu da poveruju da im je tako nešto nadohvat ruke, na samo desetak minuta od centra. Neprocenjiv je osećaj kad na 40 stepeni sa užarenog betona i asfalta pobegnete na reku, u slobodu i mir.

- Niko vam ne smeta, možete da otplovite kud želite, da uskočite u vodu i rashladite se, potpuno isto kao kad ste na moru. Sve pomenuto nam je bukvalno ispred nosa, ali nažalost to ne znamo da iskoristimo kako treba.

- Oboje vole reku, posebno sin. Navikao sam ih da borave na čamcu, da se kupaju i rade sve ono što sam i ja voleo da radim kao mali. Ne mogu potpuno da ih odviknem od telefona, međutim, dok su na čamcu, gledaju ih mnogo manje nego inače.

