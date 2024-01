DOŽIVELA LJUBAVNI BRODOLOM, A DESET GODINA KASNIJE U RUKE JOJ JE STIGLA OVA PESMA: Evo šta se krije iza čuvene balade grupe Đogani

Vesna Đogani godinama je članica grupe Đogani i supruga Đoleta Đoganija, a od kada se pojavila na estradnom nebu otpevala je mnoštvo hitova.

foto: Kurri tv

Jedna od omiljenih publici jeste pesma "Znam ja", emotivna balada u kojoj su se mnogi pronašli a Vesna je tek sada otkrila istinu i sudbinsku povezanost sa ovom numerom.

Naime, pevačica je pesmu preživela mnogo ranije, a deset godina kasnije ponuđen joj je tekst koji priča upravo njenu bolnu ljubavnu priču.

foto: Printskrin/Instagram

- Sada nešto što je totalno jeza, istinita priča. Kada sam bila devojka, zvao me je u tom momentu bivši momak sa novog broja i rekao mi: "Samo da ti kažem da imam nov broj telefona". Ja sam ćutala i pitala: "Zna li to tvoja devojka?", on je rekao da ne... - započela je pevačica i dodala:

- Deset godina kasnije, 2006. godine dobijam pesmu "Znam ja" i ide taj deo teksta i ja odlepim, kažem to je to! Posle sam se malo mučila kad sam pevala ali posle sve okej... Tako da, to je ta priča, čak sam novi broj pre nje znala... - govorila je Vesna.

Bonus video:

03:10 VESNA ĐOGANI