NAJVEĆI SRPSKI HITOVI KOJI SU NASTALI PO ISTINITIM PRIČAMA: Samoubistvo mlade na venčanju, ljubav, intrige, tragedije...

Neke od ovih pesama su vas bar jednom naterale da pustite suzu za nekom voljenom osobom ili da potegnete iz čaše, a naknadno je i slomite, ali pojma nemate kako su nastale.

1. "Dva dinara druže"

Dva puta se Bora Đorđević hvatao olovke zbog Biljane Nevajde Šević, a pesme napisane u trenutku ljubavne patnje postale su veliki hitovi "Riblje čorbe".

Biljana, tada jedna od najpoznatijih jugoslovenskih manekenki, kreće u Sarajevo i u novi život, a Bora, s kojim se izvesno vreme zabavljala, zove je da se oproste. Nalazi ga u kafani "Pod lipom", a on kao da je upravo izašao iz pesme - bio je za šankom, mrzeo pomalo i sebe i druge. Potom joj je u dahu izrecitovao pesmu čiji refren poentira onim čuvenim "Ostani đubre do kraja".

Njen odlazak bila je bolna inspiracija za još jednu legendarnu pesmu "Dva dinara druže", koju je Bora napisao. "Sve što iole vredi palo je u vodu, opet me je žensko napravilo volom, igrao sam samo epizodu", posvetio je Đorđević svojoj bivšoj ljubavi.

2. Lela Jelena - Vranjanka

Davnih pedesetih i šezdesetih godina, kada se punim plućima još moglo udahnuti staro Vranje, za prelepom brinetom Jelenom Đorđević okretalo se i uzdisalo i staro i mlado. U cvetu mladosti bila je jedna od najlepših Vranjanki, a lepota je nije napuštala, tako da je i 1974. godine, sa svojih 39 leta, postala umetnička muza i jedna od legendi Borine varoši, prepoznatljive po pesmi.

Posle slučajnog poznanstva na veselju u Vranjskoj Banji sa poznatim pevačem i kompozitorom Draganom Tokovićem, Đorđevićeva je postala čuvena — Lela Vranjanka. Zadivljen njenom lepotom, kompozitor Toković napisao je i posvetio joj pesmu "Lela Vranjanka", koja je proslavila maga vranjske muzike Stanišu Stošića.

Čak i u samom Vranju malo ko zna da je Lela Vranjanka današnja penzionerka ovdašnje Duvanske industrije Jelena Đorđević Numerka.

"Znate, najveća ironija te pesme jeste da je obeležila tolike živote, osim mog... Godinama nisam znala da je napisana iz ljubavi prema meni, jer čoveka koji je sročio te zaista prelepe stihove jedva da sam poznavala, mada je bio naširoko poznat i jedan od najpopularnijih pevača i kompozitora tog vremena", ispričala je jednom prilikom prava Lela Vranjanka.

3. Selma

Osamdesettrogodišnja Selma Borić, kojoj je pesnik Vlado Dijak posvetio pesmu (koju je 1974. godine snimilo Bijelo dugme) gostovala je pre par godina u jednoj emisiji i tom prilikom ispričala kako je nastao hit "Selma, ne naginji se kroz prozor".

Njih dvoje su se sreli kada je putovala za Sarajevo. Pomogao joj je da ponese kofer i ispratio je na voz. Kada se smestila, Dijak joj je sa perona uzviknuo: "Ne naginji se kroz prozor!".

4. "Sve će to mila moja prekriti ruzmarin, snijegovi i šaš..."

O pesniku Dragu Kuđiću danas se zna vrlo malo. Nije pričao o sebi. Bio je povučen i stalno zamišljen i zanet, svedoče njegovi prijatelji. Sećaju se da je pominjao samo četiri imena: Marija, Esma, Sanja i Semberija. Samo za Sanju znaju da mu je bila ćerka, za Semberiju da mu je bila inspiracija, prva i poslednja i zavičaj.

Kada nisu bili u Džeki, Kuđićevi boemi okupljali su se u kafani Istra, koju su im kasnije srušili i koju su oplakali u svojoj poeziji. Tu je Drago Kuđić ispevao i uvek u ovoj kafani govorio svoju omiljenu pesmu "Sve će to mila moja". To je ona pesma iz čijeg je naslova Bijelo dugme ispevalo, možda, svoju najlepšu baladu: Sve će to mila moja prekriti ruzmarin, snijegovi i šaš. Verovatno se zato do kraja života prepirao i tužio nemoćno sa Bijelim dugmetom oko autorskih prava i svojih stihova i reči u njihovim pesmama, poput ovih koji nam zvuče veoma poznato:

"Sve će to o mila moja Prekriti snegovi beli I tebe i mene, I život nam celi."

Kantautori Bijelog dugmeta jednostavno su "spakovali" stih Draga Kuđića, iz dve njegove zasebne pesme: Sve će to mila moja i Majevički nokturno, maznuli još po koju reč iz obe pesme, malo to izmešali, izmiksovali i prećutali mu i pesme i autorstvo. Uzeli su naslov iz pesme Sve će to mila moja, koji je istovetno ponovljen u prvovom stihu druge Kuđićeve pesme Majevički nokturno, pa, kad može pesnik, možemo i mi, ponovili taj stih i naslov u svojoj baladi, a onda štrpkali i stihove, i reči, ritam, i zvuk, i melodiju Draga Kuđića. Siroti pesnik, "potegao pravdu Boga, a bogati bogatstvo" od ideološkog suda. I Pesnik je "prošao kao bos po trnju".

