NAKON OZVANIČENJA VEZE USLEDIO HLADAN TUŠ: Anita tvrdila da su jači nego ikad, Anđelo jednim potezom probudio CRV SUMNJE!

Tokom sinoćnje emisije "Pitanja gledalaca", Milan Milošević je Anđelu Rankoviću dao priliku da objasni odnos sa Anitom Stanojlović, a on je doneo odluku, koja je, u tom momentu, šokirala mnoge.

Naime, on je rešio da iznenada ozvaniči vezu sa Anitom, iako je dugo tvrdio da neće ući u vezu i da ga to ne zanima. Korisnici društvenih mreža su zaključili da je Ranković opipao teren i da je shvatio koliko zajedničkih fanova ima, te je odlučio da napravi rijaliti priču, koja bi ga mogla voditi do samog finala. S druge strane, Anita je pre dva dana izjavila da je u drugom stanju, što još uvek nije demantovala, pa nije isključeno da je Anđelo odlučio da preuzme odgovornost:

- Mislim da nema više potrebe da se dovodi nešto u zabunu. Pre dva dana sam rekao da smo u vezi. Mislio sam da sve ide postepeno pa da vidimo, ali da se ne bi to rastezalo, nastavljamo sa takvim odnosom - rekao je Anđelo.

- I mene je sada iznenadio. Pitao ga je Bebica i njemu je rekao da smo u vezi. Naš odnos je super i jači je od mnogih veza ovde. Pustila sam da ide svojim tokom i to je to. Baš mi je lepo - rekla je Anita.

Međutim, gledaoce je iznenadilo to što su, nakon objavljivanja ove informacije, Anita i Anđelo završili u razdvojenim krevetima u izolaciji, iako su zvanično zajedno. Ranković ju je samo poljubio za laku noć, pa okrenuo leđa i zaspao.

