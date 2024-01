BERIĆETNA GODINA OD SAMOG POČETKA! PLJUŠTE NOVČANICE PO ĐANIJU: Mikrofon se ne vidi od para a na čelu sve po 200€ (FOTO)

Dok mnogi uživaju u praznicima i slobodnim danima, za Radišu Trajkovića Đanija još uvek nema pauze, a folker i nakon dočeka radi punom parom.

On je pevao na jednom veselju u Prijepolju gde se okupio veliki broj gostiju koje je bacio u trans, a ako je sudeći po bakšišu koji je dobio ni u ovoj godini mu novca neće manjkati.

foto: Printscreen

Na snimcima koji kruže društvenim mrežama vidi se kako gosti kite folkera velikim svotama novca koje je u jednom trenutku više nije mogao da drži, pa su počeli da mu ih lepe po čelu.

foto: Printscreen

Velikodušni i veseli gosti delili su šuške i šakom i kapom te je Đani još uzeo nekoliko hiljada evra i još jednom dokazao zbog čega nosi titulu kralja bakšiša.

Podsećamo, Đani je svojevremeno za domaće medije otkrio kako je dobijao razne vrednosti na nastupima.

foto: Printscreen

– Na svakom romskom veselju dobio sam prsten, kamen, to je neka roba… Jednom sam dobio zlatan lanac od pola kilograma. Ne nosim ga, ne znam da li je neko ukrao taj lanac. Jedan lik iz Kanade me okitio lancima, bacao pare. Kada sam završio ja sam njegovoj ženi dao lanac, a ona mi kaže da on nije znao od sreće šta da kupi, da mi je to namenjeno – rekao je Trajković.

Kurir.rs/ Grand/ Preneo: M. J.

Bonus video:

03:40 Radiša Trajković Đani izjava