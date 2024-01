MALO KO SE SEĆA DA JE ČOLA IMAO UMETNIČKO IME! Inostrana karijera mu izmakla za dlaku, a pevao i na stranom jeziku

Postoje brojne priče o najvećoj muzičkoj zvezdi na našim prostorima, a jedna od njih je da je davne 1974. godine Zdravko Čolić želeo da izgradi inostranu, odnosno svetsku karijeru.

Čola je sklopio ugovor sa kompanijom "Warner Bros Records" i snimio par singlova za nemačko govorno područje. I tako je Zdravko Čolić postao Dravco. Da ne postoji njegova slika na omotu albuma ne bismo znali da je on, mada bi nam glas bio poznat. Mini album "Madre Mia (Meine Mutter)", na srpskom "Majko moja", ima tri pesme – naslovnu numeru pod istoimenim nazivom, ali i pesme "Rock’n Roll Himmel" i "Alles was Ich Hab".+

Dravko, mladi talentovani pevač lepog izgleda i prijatnog glasa, potencijalno buduća zvezda najjače disko korporacije WBA do sada tri snimljena singa sa prepevima svetskih hitova na nemačkom jeziku u očekivanju poziva na novo snimanje.

"Pred ovogodišnju letnju sezonu za nemačko govorno područje će izaći moj novi singl koji ću snimiti u minhenskom studiju WBA početkom juna. Na tom planu došlo je do izvesnih novina. Firma nije bila zadovoljna radom mog producenta Rajnera Piča sa kojim sam do sada snimao sve ploče za WBA i dodelila mi je Dika Hagelmana. Pored toga moraću izvesno vreme da boravim u SR Nemačkoj da bih tu ostao prisutan. Za firmu WBA me veže ugovor još dve godine i mislim da ću za to vreme uspeti da steknem izvestan renome. Nego, mnogi mi zameraju što sam izmenio ime. To je bilo neophodno radi lakšeg proboja. Zamislite nekog Nemca ili Engleza kako pokušava da izgovori Zdravko. Ovako je samo prvo slovo izbrisano i mnogo je lakše", ispričao je Zdravko Čolić za Džuboks 1976. godine, a prenosi Yugopapir.

Tu nije kraj. Dravco je imao izdanje i 1987. godine na engleskom jeziku. Izdao je singl "Light Me – I’m Not a Robot Man".

O ovom vremenskom periodu i misterioznom Dravcu ima malo podataka, jer je upravo 1977. godine Čola zavladao jugoslovenskom muzičkom scenom sa albumom "Ako priđeš bliže".

