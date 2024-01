"ALEN JE ANELIN ŠVALER" Raskrinkana učesnica Elite: Isplivale tvrdnje da je imala paralelnu vezu, ovo su detalji!

Dugogodišnja prijateljica Asmina Durdžića, Nena, odlučila je da stavi tačku na sva nagađanja u "Eliti 7".

Kako je na samom početku otkrila, majka Aneli Ahmić, je unela pometnju posetom u "Eliti 7" kada je spomenula ime Alen, za kojeg Nena tvrdi da je zapravo Anelin švaler.

- Jako se dobro čuje kada spominju Alena. Pitanje je da li je on čeka, da li se razveo i da li će se on popraviti. Poslao joj je i kaput i čestitku. Kod tog istog Alena je i auto, za koji je Aneli rekla da je isplatila Asminu. Ne, to nije istina. Automobil je od Asminove firme i pod lizingom je. Kada su se razišli prošle godine u decembru, on je njoj dao taj automobil da koristi kako bi mogla da vozi dete - priča Nena i dodaje:

- Ako je Stanija švalerka, onda je i Alen švaler. Mada ja ne bih rekla da je švaler, jer su se Asmin i ona rastali još u decembru 2022. godine - poručuje Nena.

