"DALA SAM MU 24 SATA DA IZAĐE IZ MOG ŽIVOTA, SRCA, KUĆE I VIDNOG POLJA" Rušku muž prevario pa PREKLINJAO: Posle godinu dana...

Novi format Kurira "Nije sve tako crno", autora i voditelja Jovane Matić Đokić, predstavio je šestu epizodu podkasta u kom je Ruška Jakić govorila o svojim životnim usponima i padovima, ljubavi, prevari ali i svim pobedama.

Ruška je za Kurir govorila o najtežim trenucima u životu i načinu na koji ih je prevazišla, pa otkrila kako se suočila sa prevarom supruga.

- Kada sam saznala da me je muž prevario, dala sam mu 24 sata da izađe iz života, srca, kuće i vidnog polja... To sam ja, ponavljam treba imati hrabosti i biti u stanju doneti odluku koliko god ona bila teška. Kada sam se hemijski očistila, shvatila sam da je bio problem i u meni. U početku mu je bilo lepo da bude Ruškin muž, kasnije je to bio teret. Nakon godinu dana sam ga pozvala na kafu i rekla: "Nema veze što si me prevario, važno je da si bio divan otac mojoj ćerki, moja majka te je volela više nego svog sina. Bio si dobar". Tada je on počeo da plače... - govorila je Ruška i dodala:

- Kako da pljujem čoveka sa kojim imam dete, niko ga nije birao, ja sam. Odustali smo da budemo hrabri. Danas većina žena živi navodno u idealnim brakovima, a sa strane... Ja nikada nisam nikome bila ljubavnica, to je za mene poniženje. Zarad imovine i finansija ljudi ostaju u lažnim brakovima i to se prenosi na decu, generacijski se urušava porodica. "Glasam za ljubav ali se nekretnine vode na mene", tako je nastala moja čuvena rečenica - otkrila je čuvena novinarka.

