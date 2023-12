"KADA DOĐE SUDNJI DAN, JEDINA ŽELJA MI JE DA ODEM PRE NJE" Željko Samardžić o žrtvi, odricanju i ljubavi prema supruzi Maji

Željko Samardžić u podkastu "Nije sve tako crno" govorio je o svojim životnim pobedama i borbama koje su ga koštale mnogo odricanja, ali se isplatilo jer danas srećan čovek.

foto: Printscreen/Kurir

U razgovoru sa autorom i voditeljem Jovanom Matić Đokić govorio je o dolasku u Beograd usled napuštanja rodnog mesta zbog ratnog stanja i periodu kada je imao samo jednu želju, a to je da preživi.

- Ono što je bilo osnovno kad smo došli jeste da smo imali nekoga ko nas je dočekao, naš prijatelj Miško Milićević. Beograd kao da se osmehnuo. Bio je divan sunčan dan a mi smo bili na neki način unesrećeni a srećni, a meni je nebo nekako bilo sivo nad Beogradom bez obzira na Sunce koje je bilo užareno. Otišli smo u neizvesnost. Smestili smo se u Borči i bavili smo se mojim poslom. Nismo imali izbora, bilo je ili da budete u ratnom vihoru ili da se borite za koru hleba na drugi način... Meni je grubost nepoznanica, protiv rata sam svake vrste, hteo sam da prigrlim decu, budem uz njih i pokažem im da sam spreman da se žrtvujem za njih u svakom smislu, tako je i bilo - govorio je Željko.

foto: Printscreen/Kurir

Samardžić je govorio o odricanju i žrtvi koju je morao da prođe kako bi svojoj porodici obezbedio normalan i lep život ali i jednoj jedinoj želji koju ima.

- Osnovni cilj je bio da im stvorim krov nad glavom, a u Beogradu je to bilo jako teško. Moja supruga je bila neprikosnovena, moja heroina koja je o svemu vodila računa. Ove godine mi je muzika uzela jedno leto. Kada god sednem na brod zapitam se:" Bože, koliko mi je još leta ostalo". Kada ne bih radio za novac, najiskrenije vam kažem, ja bih to radio za džabe. Mnogo volim da pevam i mislim da se to čuje. Novac je "loš gospodar", ali tu je moja Maja koja o svemu tome vodi računa... Jako verujem u nju, jedna moja i jedina je želja kada dođe sudnji dan i meni i njoj, da ja ipak odem pre nje.

NIJE SVE TAKO CRNO Svake srede u 20 časova samo na Youtube kanalu i sajtu Kurira pratite novo izdanje emisije koja će vam vratiti veru u sebe, ali i svetlije sutra. Teme i sadržaj će vas možda ponekad rastužiti ili rasplakati, ali i promeniti pogled na svet i ubediti da NIJE SVE TAKO CRNO. foto: Kurir Pred vama će biti tople ljudske priče, svakodnevni problemi, iskustva poznatih ali i manje poznatih lica koja će progovoriti o svojim ne tako lakim životnim trenucima i pomoći da prevaziđete svaki loš period u životu i shvatite da uvek postoji svetlo na kraju tunela.

Kurir.rs/J.M.Đ.

