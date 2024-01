ZAJEDNO PROSLAVLJAJU BOŽIĆ! OPROSTILA MU SVE! Peđa Blizanac nikad iskreniji: Ženu iznenadim kad se vratim kući posle PET DANA

Pevač Predrag Jovanović poznatiji kao Peđa Blizanac otkrio je da je godina iza nas bila najpozitivnija za njega, kako na poslovnom tako i na privatnom planu, u kojoj je prestao da konzumira alkohol, te se pomirio sa suprugom Anom, koja ga je zbog toga i napustila.

Naime, Peđa je otkrio da mu je sve krenulo nabolje onog momenta kad se suočio sa svojom zavisnošću i bio spreman da ide na lečenje.

- Kad sam shvatio da to ničemu ne vodi, kad sam dotakao dno, ja sam hteo da se lečim, da idem do kraja i mislio sam da će to trajati godinama, odvikavanja, lečenja, ustanove, bio sam spreman na sve. Imaju neki blokatori koji se ugrađuju ne znam kako, čak i to sam hteo, međutim uzeo sam neku literaturu da se malo pripremim šta me čeka i dosta mi je pomoglo tih nekih nekoliko pametnih stvari, knjiga koje su napisali mnogo pametniji od mene vezanih za alkohol, gde je objašnjeno kroz neke primere. Bukvalno kao da je neko isključio neki prekidač u mom mozgu, prestalo je da mi se traži, moj organizam je prestao da traži alkohol preko noći. Mnogi moji drugari imaju sličan problem, pa mi traže savet kako da ga reše, meni je pošlo za rukom - iskren je bio Peđa, koji priznaje da je sve teklo kako treba dok kako, sam kaže, nije izgubio kompas.

foto: Nemanja Nikolić

- Ljudi će misliti da propagiram da niko ne sme da pije, ljudi, pijte slobodno, ali umereno, nemojte kao ja nemati meru. Sve je normalno kad je umereno, nisam ja ni najmlađi, a i dugo godina sam u kafani. Jedno je vreme bilo kako treba, a poslednjih godina sam izgubio kompas i kontrolu, nije vodilo ničemu. Jovanović se prisetio svog prvog nastupa, i to baš za novogodišnju noć koja se završila neslavno, opet zbog alkohola.

- Moj prvi profesionalni nastup bio je za Novu godinu, to je bilo davno i vezana je opet za alkohol, to su bila moja prva pijanstva, gde sam prekinuo nastup koliko sam se unakazio. Klinac si, ne znaš da piješ, popiješ tri-četiri votke i otrovao sam se - priznao je Jovanović.

foto: Printksin/Instagram

Nakon pomirenja sa suprugom Anom, s kojom ima troje dece, Predrag priznaje da su za njega pokloni za praznike prevaziđeni, te otkriva kako izgledaju njegova iznenađenja za suprugu.

- Istina je da smo se supruga i ja pomirili. Sada smo opet zajedno, živimo zajedno i sve je kako treba da bude. Iznenadim je što posle pet dana svirki dođem kući, pa je obradujem prisustvom. Šalim se, volim da iznenadim suprugu nekim poklonom s vremena na vreme. Volim da iznenadim dragu osobu. Ne pridajem značaj nekim poklonima, više sam za dela, najlakše je pokloniti, ali ako nisi prisutan i ako te nema, to se ne može nadomestiti, džaba svi pokloni ovog sveta. Sitnice me obore s nogu, rođendan mi je, ona se seti, pa me posle ponoći iznenadi nekom malom tortom i onda svi skoče na mene, to su neki srećni trenuci. Više mi to znači od bilo kog parfema, recimo - rekao je Peđa.

Mene su tukli prutom, ja svoju decu nisam nikad udario Predrag Jovanović otac je dva sina i ćerke, kojima je uglavnom popustljiv roditelj koji ne praktikuje batine. - Nisam od onih očeva koji se dere po kući, da sam strog, nikad dete nisam udario. Taj vid vaspitavanja ne praktikujem. Mene su moji znali prutićam po dupetu, ali ja svoju decu ne. Uopšte nisam strog, ali kad vidim da koriste moju fleksibilnost i dobrotu prema njima, onda to rešavamo drugačije. Moj sin stariji, recimo, dobije jedinicu u školi, ja mu kažem da odredi kako ćemo, da izabere hoće li da mu oduzmem telefon, kompjuter i tako se i dešava ako se ne dogovorimo - zaključio je pevač.

