PRIJI SE VEROVANJE U STARI SRPSKI OBIČAJ ISPLATILO! Priznala šta obavezno mora da uradi za BOŽIĆ, a evo ko joj sprema trpezu!

Aleksandra Prijović obeležila je prethodnu godinu - pored megauspešnog albuma održala je i spektakularne koncerte u arenama širom regiona. Folk zvezda će Božić proslaviti u krugu porodice, priželjkujući da će slične uspehe ponoviti i u 2024.

- Nema ničeg lepšeg od velike i srećne porodice. Filip i ja uživamo sa sinom Aleksandromivoleli bismo da imamo veliku porodicu. Dece nikad dosta. Ako Bog da, voleli bismo da imamo još petoro dece! Prošle godine sam mnogo radila i sada mi svaki minut proveden s njima mnogo znači - priča Aleksandra za Informer. Folk zvezda kaže da je i ove godine Filip bio glavni za pripremu božićne trpeze jer je odličan i to ume!

- Nisam neki majstor za kuvanje, to uvek radi neko drugi. Filip veoma dobro spremai u tome ne mogu da se takmičim s njim, ali gledam da mu pomognem. Na trpezi nam se za Božić uvek nađe česnica i sve ostalo što ide uz to - kaže pevačica.

Prijovićeva se prisetila kako je u detinjstvu proslavljala Božić i priznala je da je uvek "jurila" paru u česnici.

- Očekivala sam da ću je pronaći, ali to mi nikad nije pošlo za rukom. Često sam znala i da zaplačem što ni sam baš ja pronašla novčić u pogači, ali to su bile klasične dečje bubice. Sećam se da je deka uvek unosio badnjak u kuću, a baka spremala ručak i trudila se da na stolu uvek bude mnogo mesa, salata i kolača. Bili su to lepi trenuci - priča Aleksandra.

Jedna od najvećih balkanskih zvezda osvrnula se na prethodnu godina, u kojoj je napunila pet arena u Zagrebu i tri u Beogradu, a održala je i po tri velika koncerta u Nišu i Sarajevu i dva u Tuzli. Kaže da je prezadovoljna i da bi volela da napuni joś arena.

- Ma hoću i po šest arena u jednom gradu! Za što da ne! Volela bih da pevam svaki dan jer mi je mnogo lepo s publikom. Svaki trenutak s njima mi je dragocen. Ovom prilikom bih želela da se zahvalim svima koji su bili na koncertima. Jedva sam se suzdržavala da ne plačem sve vreme. Nisam krila emocije i postojali su trenuci kada nisam mogla da se kontrolišem, pa je kanula i pokoja suza. Hvala i svim kolegama koje su došle i podržale me - rekla je pevačica.

