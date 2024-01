"DEDA, PA TI KIDAŠ BRE!" Najjača HARIZMA, originalnost i doslednost SRPSKOJ TRADICIJI - doveli su ga "RAME UZ RAME SA POBEDNIKOM"

Nakon proglašenja pobednika u prošlonedeljnoj emisiji "Rame uz rame sa Draganom" u današnjoj emisiji mogli smo se osvrnuti na celokupno takmičenje i put koji je dvojicu pobednika Antona Elkina i Negovana Jovičića doveo do prvog mesta.

Kako je Negovan, na iznenađenje svih, od voditeljke Mirković dobio istu nagradu kao neko ko čuva i neguje srpsku tradiciju, u današnjoj emisiji mogli smo saznati pozadinu i sumirati sve utiske o njima.

Negovan je otkrio kako se osećao kao drugoplasiani, izneo svoje utiske o nastupu u finalu i trenutku kada je Dragana saopštila da će i on lično od nje dobiti ček od milion dinara.

Dragana je pojasnila zbog čega je donela tu odluku.

- Ja mislim da još jedna osoba zaslužuje isti ovakav ček. On je sjajan, mnogo ga volimo i on neguje našu tradiciju. Negovan! Beskrajno sam zahvalna produkciji što su mi to dozvolili. Ovo je bilo iznenađenje i za produkciju! - istakla je Dragana Mirković.

Negovan kaže da mu je bilo izuzetno drago što je neko prepoznao njegov talenat te joj se od srca zahvalio.

- Ona je prepoznala te kvalitete koje nosim u sebi, tako da od srca joj hvala!

U pozadini je pušten snimak iz prethodnih takmičenja i jedan u kojem Negovan igra zajedno sa kolegom koji glumi "dedu". Dok obojica izvode akrobatske plesne pokrete, u vidu modernijeg srpskog folklora, Negovan se obraća kolegi i kao komentar na dekinu okretnost, kaže "Deda, pa ti kidaš čoveče!", a deda odgovara: "E, mali moj. Kako je deka kidao pre! Spremi se da vidiš kako se to nekad radilo u dekino vreme!".

- Sreća je svuda oko nas, samo je treba primetiti. Ja sam veoma srećan čovek. Trudim se da ne zameram nikom ništa u životu. Čovek, kada hrišćanski gleda na stvari, šta god da ga zadesi, tuga ili bes, ili sreća, ako čovek hrišćanski odmeri stvari, naći će adekvatan odgovor - rekao je Negovan i dodao:

- Smatram da je život jedna prilika da čovek napravi nešto o životu. Ne radi se tu ni o novcu, više se radi o stvaranju. Prepoznao sam talente koje sam dobio. Folklor treba negovati po svim zapisima koje imamo, toga trebamo da se držimo! Mirna mora ne prave jake mornare.

"Kod njega je autentično sve!", kaže i Beba, a Mirković izvlači srž:

- Negovan je, ne samo naš delija, on je naša duša.

