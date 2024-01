MAJA NIKOLIĆ BANULA ERI NA BOŽIĆ! Pevač dao lovu, a ona je TUTNULA prasetu u USTA, usledio HAOS pred lomljenje ČESNICE (FOTO)

Pevačica Maja Nikolić, rešila je da iznenadi svog velikog prijatelja Eru Ojdanića, pa se pojavila nenajavljno da mu lično čestita, u svom maniru.

foto: Nemanja Nikolić

- Ja sam došla kao položajnik da iznenadim Eru - rekla je Maja, a Era je bio oduševljen kada ju je, zajedno sa ekipom TV Pink, video na vratima svoje porodične kuće.

foto: Pritnscreen Youtube

- Sinoć smo slavili Badnje veče do kasno u noć! Mnogo ste me oduševili i prijatno iznenadili. Da sam znao da ti kupim neki parfem, sad ću da ti dam neku paricu - poželeo je Era, međutim, Maja mu nije dala, te je hiljadu dinara, koje je on izvukao iz svog štosa, stavila prasetu u usta.

foto: Pritnscreen Youtube

Era je, inače, okupio porodicu - ćerke Milenu, Jasminu i sina Dragutina, kao i unuke, a potom održao zdravicu.

- Dobri moj narode širom Evrope, širom sveta, Amerike, Kanade i Australije, srećan vam praznik, Hristos se rodi! Želim da nam predsednik sačuva mir, živela Srbija - rekao je Era, a onda upalio tamjan, osveštao prase na stolu i česnicu, koju je potom polomio s članovima porodice.

foto: Pritnscreen Youtube

Kurir.rs/Pink/preneo/N.K.

