SAM I NERVOZAN! Reper se sakrio ispod kapuljače, pokušao da prođe NEOPAŽENO, frka na aerodromu zbog Vojaža

Mihajlo Veruović poznatiji kao Vojaž želi da bude neprimetan na javnom mestu, ali mu to ne polazi za rukom.

Reper je jutros otputovao u inostranstvo, a uslikali smo ga na aerodromu.

Vojaž neprepoznatljiv foto: Kurir

Iako je bio obučen kompletno u crnom i još stavio kapu i kapuljaču na glavu nije mogao da prođe neopaženo. Bar ne našoj ekipi, ali i pojedinim fanovima koji su mu prišli i zamolili za zajedničku fotografiju.

foto: Kurir

Muzičar se sa zadovoljstvom fotografisao, a potom nastavio da gleda u svoj telefon.

- Eno ga Vojaž. Jeste to je on. Stavio je kapuljaču, ali to je on - samo su neki od komentara koji su našoj ekipi koja ga je uslikala skrenuli pažnju.

foto: Kurir

Vojaž po svemu sudeći ovoga vikenda radi negde u Evropi, pa je na vreme stigao na posao.

