CECA RASPLAKALA NACIJU OBJAVOM DELA NOVE PESME! Posvetila posebnu poruku Marini i Džeju, neverovatni kadrovi

Ceca Ražnatović napravila je haos na društvenim mrežama kada je izbacila delić nove pesme koju je otpevala za potrebe filma o životu legendarnog Džeja Ramadanovskog.

Naslovnu numeru za film "Nedelja", otpevala je folk diva, koja je objavila na svom Instagram profilu deo pesme sa kadrovima iz filma.

foto: Promo

Uz to, Ceca je posvetila emotivnu poruku svojim pokojnim prijateljima i kolegama, Marini Tucaković i Džeju Ramadanovskom.

- "Sad da ti pokažem ljubav…" Znam da ste nestrpljivi i ne želim da čekate dugo. Sitno odbrojavamo… Simbolično "Za kraj" za našeg Džeja i našu Marinu. Futa i ja… - napisala je kratko Ceca.

Ovaj isečak pesme koji je Ceca objavila za svega sat vremena pogledan je preko 275 000 puta, što samo govori kakav je haos pevačica napravila i koliko su njeni fanovi dugo čekali da snimi nešto novo.

Snimak se deli nenormalnom brzinom na društvenim mrežama, a mnogi komentarišu da niko od Cece ne bi bolje izveo ovako emotivnu pesmu.

- To nije pesma koja je rađena za mene, za moj neki lični senzibilitet, to je pesma koju je Džej otpevao, otpevao je demo verziju, nije stigao da je otpeva u studiju za finale i pesma je ostala. Futa je tu pesmu ubacio u film i poželeo je zbog neke sličnosti u toj emociji, u glasu, da to budem ja. Džej i ja smo bili i veliki prijatelji, ne moram da pričam o mom i njegovom odnosu. Zato je pala odluka da to budem ja. Malo smo prepravili tekst da bude u ženskom rodu. Srećna sam što sam deo toga, što pevam za ljubav njegovu, za njegov film. Bilo je emotivno u studiju, veliki naboj pozitivnih emocija i energije i sama činjenica da je Futa iza onog stakla, evociralo mi apsolutno sve uspomene i kako smo počeli da radimo, kako je krenula munjevitom brzinom moja karijera, od kad sam kročila u njihovu kuću i kad me čekao potpuno spreman album, kada sam se ja pojavila prvi put kod njih na upoznavanju, onda ta legendarna "Kukavica", pa sve ostalo do dana današnjeg.

Inače, film se snimao na lokacijama Beograd (Dorćol) i u Pančevu. Prva klapa pala je 14. marta a završilo se sredinom juna. Džej će u ovom filmskom ostavrenju biti prikazan kao narator filma, i vodiće nas, ne samo kroz svoj život, nego i kroz život Dorćola u tom periodu. Uloge su dodeljene istaknutim glumcima: Huseinu Alijeviću, Marku Janketiću, Stefanu Vukiću, Alekseju Bjelogrliću, Alenu Selimiju, Ani Pindović, Maši Đorđević i mnogim drugim.

Kurir stars / Telegraf

