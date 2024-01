UROŠ U ELITI PONOVO PROŽIVLJAVA NASILJE! Ovoga puta ga vukli za uši jer je PROGOVORIO, dobio i ŽESTOKE uvrede i poniženja

Večeras u toku emisije ''Pitanja gledalaca'' došlo je do žustre svađe Aneli Ahmić i Uroša Stanića.

U sve se ubrzo umešao i Danijel Dujković, poznatiji kao Munjez, a njegov potez podigao je ogromnu prašinu na mrežama.

- Aneli, da li te je sramota da Uroša toliko vređaš, a jedini je bio tu uz tebe, kad ti je bilo najteže? - glasilo je pitanke.

- Ne želim ga blizu sebe. Želim tom gledaocu da dođe ovde i da vidi kakav je on zapravo - istakla je Aneli.

- Ja njoj na ovim rečima ne zameram. Rekla je da je Januš ne zanima, ona nije pri sebi. Bio sam uz nju kada su je ljudi ovde najgore vređali i pričali svašta. Prvi je munja o njoj pričao najgore sve - rekao je Uroš.

- Gledaoci, najedite mi se go*ana vi takvi - kazala je Aneli.

- Ona sad govori o sebi. Ja ovo nisam zaslužio, jer sam uvek bio tu za nju - kazao je Uroš, nakon čega je u jednom trenutku Aneli počela da psuje Urošu mamu, a zatim svađu nastavili u spavaćoj sobi.

- Marš smeće jedno, operi se - rekla mu je Aneli.

- Cmizdriš celu noć da bi dobio pitanje - rekla je Aneli.

- Kukao sam jer mi nedostaje mama - kazao je Uroš.

- Mama tebi nedostaje... - ismevala ga je Aneli, a onda je u jednom trenutku prišao Munjez i počeo Uroša da vuče za uvo.

- Pusti me, nemoj da me vučeš. Nemoj da me udaraš - vikao je Uroš, a ispod ovog videa su se samo nizali komentari.

"Sram te bilo, Aneli", "Nije ti Uroš kriv što te Munjez neće", "Ovo što rade Urošu je dno dna", "Iživljava se" bili su samo neki od komentara.

