"JAVNO TE MOLIM DA TO URADIŠ, NIJE DOBRO NI ZA TEBE NI ZA MENE" Željko već upozoravao Jovanu: Kad čujem ovu preteranu najavu...

Voditeljku Jovanu Jeremić je, vlasnik televizije "Pink" Željko Mitrović, kaznio sa 50% od plate, o čemu se juče naširoko pričalo.

Inače, ovo čak nije bio prvi problem. Mitrović je, naime, još u septembru prošle godine upozoravao Jovanu zbog gostiju koje dovodi u emisiju "Novo jutro".

- Kad čujem ovu najavu sklonu preterivanju, dođi mi da te upozorim kao tvoj urednik da budeš malo opreznija i da pokušaš da me ne učiniš, kao što ponekad učiniš ove razne ludake, koji dolaze kod tebe u emisiju. Izvinjavam se jer ne želim nikog da uvredim - rekao je tada Željko Mitrović tokom gostovanja kod nje i tom prilikom joj je skrenuo pažnju na koga je tačno mislio.

- Neki čovek u belom sakou, govori o nekim svećama... Onda se tu neka žena usprotivi kaže to je genetska magija. Ja sam očekivao da ćete vi svi u nekom trenutku da prsnete od smeha, međutim, vi ste i dalje ozbiljni. Pogledam rejtinge, vidim rejtinzi rastu i vidim da je to najbolji mogući zabavni program koji smo imali, s time da moraš da paziš da ne uvedemo ljude u zabludu jer je to ozbiljna stvar. Zato te molim javno da ih se rešiš što pre jer nije dobro ni za tebe, ni za mene, ni za televiziju - rekao je Mitrović tada.

Podsetimo, Željko Mitrović je juče izneo niz detalja u razgovoru sa Jovanom.

- Kažnjena si 50 odsto od decembarske plate, morao sam da te kaznim. Imali smo dva mikroincidenta, a za jedan si kriva samo ti. Uradila si to bez moje saglasnosti, bez saglasnosti urednika informative. Znaš šta si uradila. Moraš da znaš, privatni filmovi ili video-zapisi iz bilo čijeg života se ne puštaju. Jesi blurovala i uradila na ispravan način, ali ja želim porodici tog čoveka da se izvinim. To nije moj stil, sa razlogom si kažnjena. Drago mi je da si razumela. I izvinjavamo se što je jedan gost uvredio jednog pripadnika ambasade, to su diplomate, taj respekt ne sme da ponestane. Ali, živ program je živ program, ne možemo da budemo odgovorni šta će ko da odgovori - kazao je Mitrović juče.

