„ZBOG TURNEJA SAM PROPUSTIO ODRASTANJE STARIJE ĆERKE“ Alen Islamović o porodici i iskušenjima: Kontrolišem njihove živote...

Muzičar Alen Islamović osnovnu i srednju školu završio je u Bihaću, a tamo je upoznao i svoju sadašnju suprugu Marjanu.

foto: Damir Dervišagić

„Marjanu sam upoznao kad je ona imala 16 godina, a ja 22. Bio sam niko, samo lokalni pevač u grupi ‘Bag’. Nas dvoje smo sve ove godine zajedno plivali kroz sve bure i trudili se da opstanemo i sačuvamo svoj mir. Bila mi je najveća podrška kroz sve što sam prošao i u svim odlukama koje sam donosio, a one su nekada bile bolne i neizvesne. Brak je kompromis, mirna luka i treba ga znati sačuvati“, rekao je pevač jednom prilikom, prenosi Kurir.

„Najveća ljubav mi je moja žena, ako smo zajedno od 16. godine, možete da zamislite kakva je to ljubav. Sad nemamo nesuglasica, ranije smo imali, ali ona je oguglala na to. Kao otac sam odličan i blag, a kao deda tek. To mi je najlepša uloga sad, jedva čekam da vidim unuke, nisam ih video tri dana i već mi nedostaju“, ispričao je on.

foto: Printscreen/Pink

Marjana i Alen u braku su više od četiri decenije i dobili su dve ćerke, Unu i Laru, a danas imaju i unuke.

„Tokom višemesečnih turneja sa ‘Dugmetom’ potpuno sam propustio odrastanje starije ćerke i u tom periodu moja supruga bila je zadužena za njeno vaspitanje. Danas, kada su obe porasle, počeo sam da kontrolišem njihove živote. Drago mi je kada vidim da su izrasle u sve ono što smo od njih priželjkivali, a to je da budu skromne devojke, koje vole svoju porodicu, imaju verne i iskrene prijatelje. One i sada znaju do koje granice mogu da idu s nama i nikada nas nisu povredile“, istakao je Alen.

foto: Nemanja Nikolić

„Mojim ćerkama nikada nije bila otežavajuća okolnost to što im je otac javna ličnost. One su od malena naučile kako treba da se bore kroz život i da sačuvaju porodicu. Moje turneje jesu bile naporne, ali sam se trudio da svaki slobodan trenutak provodim sa njima, tako da im nije falilo ni letovanja ni zimovanja, ni putovanja…“, ispričao je Islamović u emisiji „Premijera“.

Kurir.rs/Nova

Bonus video:

03:03 BEZVEZE SE PATILA, TREBA TO DRUGAČIJE! Alen Islamović iznenadio izjavom o Prijovićki, pa progovorio o Bregoviću: MOŽE U MIŠJU RUPU