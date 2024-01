"SA NJIM SAM ONO ŠTO JESAM" Anita progovorila o vezi sa Anđelom, priznala zbog čega očekuje RASKID, Ranković potvrdio sve

U novom izdanju emisije "Magazin In" gostovali su ljubavni parovi iz rijalitija "Elita", a odnos Anite Stanojlović i Anđela Rankovića privukao je najviše pažnje.

Voditeljka je upitala Anitu šta misli zbog čega bi Anđelo raskinuo sa njom.

- U ovom trenutku bih pomislila da je to zbog pritiska jer nas stalno napadaju kao par - rekla je Anita.

- Slažem se - dodao je Anđelo.

Nakon kraha ljubavi sa Matorom Anita je više puta bila na stubu srama zbog sumnje da je odglumila ceo odnos, a sada je dala svoj sud o tome. Takođe je priznala kada zaista mora da "folira".

- Sa njim sam ono što jesam, ali za crnim stolom ono što nisam. Glumim da imam veoma veliko samopouzdanje, da ne dozvolim da me slome. Uvek sam ono što jesam, a to me je dosta koštalo. Meni sada govore da sam lažna lezbijka, ali da glumim godinu dana sa Matorom stvarno nisam mogla - dodala je Anita.

