OVO JE SNEŽANINA "ZLA ZAOVA"! Dečko Snežane Đurišić je BRAT našoj voditeljki, pevačica joj se obratila šok rečima

Snežana Đurišić godinama je u idiličnoj vezi sa partnerom Vanjom Miloševićem. Ugledni beogradski ginekolog velika joj je životna podrška i neko ko je bio uz nju u najtežim trenucima. Međutim, iako svoju vezu već dugo ne kriju, javnost o Vanji ne zna mnogo.

U emisiji je Vesna pričala o Snežaninoj uspešnoj i dugogodišnjoj karijeri, te ju je upitala kako ljudi reaguju kada je vide u šopingu, na pijaci, na ulici s obzirom na to da je velika zvezda i da li joj traže nešto da im otpeva na uvce.

- Ne traže mi da im pevam uživo - rekla je Snežana. - Ja bih ti, Boga mi, stalno tražila - rekla je Vesna.

- To bi morala da platiš - nadovezao se voditelj.

- Kad je beg bio cicija. Imam brata zato i mogu da uživam - rekla je Vesna sa osmehom na licu i tom prilikom otkrila da joj je Vanja brat.

- Ona je privilegovana kao zaova, malo zla, ali je naša - dodala je Snežana.

- Krv nije voda, vidi kako te Vanja gleda - rekla je Vesna.

- Da, posle će me grditi zbog sestre, ali dobro prihvatam kritike - rekla je Snežana.

Podsetimo, partner pevačice Snežane Đurišić i poznati doktor Vanja Milošević ne koristi svoje pravo ime u javnosti već samo nadimak.

- Snežanin partner se ne zove Vanja već Jovan. Malo ko zna da je to njegovo pravo ime jer ga već svi dugo zovu Vanja! Čak i njegovi prijatelji, ali i kolege ga oslovljavaju nadimkom, a ne imenom, a on se ne buni. To je malo neobično, jer ispada kao da nešto krije - rekao je jednom prilikom izvor.

Vesna je završila Pravni fakultet u Beogradu, a proslavila se zahvaljujući novinarstvu. Njene poznate autorske emisije "Iz profila" i "Halo, halo", su ostvarile veliku gledanost kod publike.

