KRATKO I JASNO! Evo kako je Ceca reagovala na brutalne prozivke Mire Škorić i Jelene Karleuše

Jelena Karleuša digla je prašinu objavom na društvenoj mreži Instagram u kojoj je, kao podršku koleginici i prijateljici Miri Škorić, žestoko oplela po Svetlani Ceci Ražnatović.

Kontaktirali smo PR službu Svetane Cece Ražnatović, koji su na poručili da Ceca neće da komentariše ni Škorićkine ni Karleušine objave.

Podsetimo, Jelena je žestoko prozvala Ražnatovićevu, optužujući da izaziva brojne afere kolegama.

foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

"Ja sam mislila da je ova samo glupa pa zato srlja u propast zvani Nanogica jer ne vidi kako joj se završila karijera od kad se uhvatila tog mraka. Moram ovako javno da se zapitam šta je vama pevačicama? Zar ne učite na greškama koleginica", zapitala je prvo JK, pa žestoko oplela Cecu i optužila je na napad na Aleksandru Prijović."Niste videli napad na Priju samo zato što je meni prišla? Ona mrzi Priju jer misli da je ova imitira i da joj je zauzela mesto iako to krvavo mesto niko neće. Sve one tračeve o Priji, s kim je spavala itd, širi upravo to zlo pa joj ode na koncert. Da ne pričam koliko je strašno glumiti Priji prijateljicu a svojevremeno joj bila sa mužem. Srećom se Prija opametila i sklonila na vreme. Mora neko i da kaže onoj zubatoj Tei da upravo Nanogica šeruje njen snimak sa dva, priča stravične priče o njoj i njenoj majci kako ih razvlače isti krimosi, priča kako smrdi na znoj pa joj se kezi u lice i glumi podršku", napisala je između ostalog Jelena pa spomenula i Daru Bubamaru, a zatim je i spomenula i Teu Tairović, Vojaža...

Bonus video:

02:00 ZA NOVU GODINU NISAM IMALA ŽELJU DA SE LJUBIM, BILA SAM ZNOJAVA I ZADIHANA Jelena Karleuša šokirala: Ovo sam zatekla kući!