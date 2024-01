"DOK SAM JA SPAVALA ON JE BIO SA MOJOM KUMOM" Danica Krstić prvu bračnu noć provela sama a onda šokirala priznanjem!

Pevačica Danica Krstić ispričala je da je svoju prvu bračnu noć provela sama, te da je nakon svadbe jedva čekala da se naspava, dok je njen suprug za to vreme bio sa njenom kumom.

- Kako sam došla kući, ja sam skinula šminku, razmontirala se i zaspala. On je ostao sa mojom kumom. Oni su bili budni do 4 ujutru, ja do 2, kao nije me bilo… Gazila sam prethodno po petama jer stopala nisu postojala – priznala je Danica uz smeh i istakla da nije bilo ni brojanja novca, tradicionalnog novog srpskog svadbenog običaja:

foto: PRITNSCREEN INSTAGRAM

- Ne, ja sam rekla da to ne dolazi u obzir. To možemo da radimo samo kad se ja odmorim. Uostalom, nismo ni pravili svadbu radi novca, već radi provoda.

Danica Krstić će inače, kako je ispričala prethodnu godinu svakako pamtiti po najlepšem danu kada je izgovorila sudbonosno „da“, a uprkos venčanju.

- Apsolutno se ništa nije promenilo jer sam sa suprugom živela već 4 godine zajedno. Dugo se znamo, i to posmatram kao papir, ali bio je red, trebalo je da se pravi žurka, a mi Srbi volimo velika veselja. Morali smo da napravimo jednu veliku žurku za porodicu i prijatelje – rekla

foto: Printscreen Instagram

Pevačica je naglasila da se zapravo udala kako bi mogla da napravi žurku.

- Pa kako drugačije? Šalu na stranu, Nikola i ja smo inače jako opušteni privatno i ne opterećujemo se mnogo zbog tih stvari, ali zbog porodica. Ja sam jedinče, ali mnogo volim žurke. Nemam često priliku da budem na njima, ali volim i da ih organizujem. I lepo smo se proveli – priznala je.

Danica će sigurno dugo pamtiti sjajnu atmosferu sa svog velikog svadbenog veselja, ali i po jednom neugodnom osećaju na kraju večeri.

- U suštini pamtim samo to da je bila dobra žurka jer sam trčala na sve strane oko gostiju i kolega. Nisam mogla da se skrasim i da uzmem da đuskam ili da se zezam na podijumu već smo morali da ispoštujemo i protokol, sad se smej, sad se slikaj, sad ide venčanje. BIo je veliki nered u mojoj glavi, ali znam da su me noge bolele jedno sedam dana posle venčanja od đuskanja, skakanja i letenja na sve strane. Samo mi je bitan taj osećaj da nam je svima bilo prijatno, veselo i zabavno – ispričala je Danica.

Kurir.rs/ Grand/ Preneo: M. J.

Bonus video:

01:32 SVI SU ME HVALILI NAKON EVROVIZIJE, ALI U SRBIJI ME KRITIKOVALI Danica Krstić šokirala: Izgurala sam nekako uz PSIHOTERAPEUTA