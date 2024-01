LEPA BRENA SE RASULA NA KOMADE! Na pomen njegovog imena zajecala: Verovali smo da će se izvući

Lepa Brena je sa pokojnim pevačem Kemalom Montenom imala veoma blizak i iskren odnos.

Ona nije krila koliko joj je značio, a sada je otkrila da je Kemal znao često da bude gost u njihovoj kući.

Pevačica je gostovala je u emisiji, a tema je između ostalog bila i sarajevska Zetra, koje je Brena zakazala 20. i 21. aprila.

- Da je živ, među gostima bi ili na bini ili u publici sigurno bio veliki Kemal Monteno... - počela je voditeljka.

- Boba i ja nismo hteli da on spava po hotelima, nego da spava kod nas kući. On ustaje jako rano. Mi ustajemo oko sedam-osam da ispratimo decu u školu, a on ustane opet ranije. I moja kafa je stajala gore, jer smo je držali na toj najvišoj polici. I ja jedno jutro ustanem, vidim on sedi, puši i skoro je zaspao u dnevnom boravku. Ja kažem: "Pa, Kemice, gde ti je kafa?". A on će: "Pa što si je stavila gore? Nemam stolicu da se popnem gore, ne mogu da uzmem kafu" - ispričala je pevačica u emisiji Konačno petak na BHRT-u.

Brena i Kemal su se poslednji put čuli nekoliko dana pred njegovu smrt.

- On me je zvao kad sam se polomila… On je bio veliko srce od čoveka, imao je povišeni šećer, problem sa bubregom. Taj njegov optimizam je bio toliko jak da smo svi verovali da će se izvući - rekla je svojevremeno pevačica za "Svet", pa dodala da će sa ovim gubitkom nastaviti da živi jer će iza Keme ostati najlepše ljubavne pesme i njegov duh koji će stalno biti pored nas.

