TANJA IZ VELIKOG BRATA O STRAVIČNOM KIDNAPOVANJU I ZLOSTAVLJANJU: Zgrabio me je i bacio na krevet...

Tatjana Jovančević, mnogima poznata kao Tanja iz Velikog brata, bila je gost podkasta "Nije sve tako crno" autora i voditelja Jovane Matić Đokić i prvi put javno govorila o svim životnim borbama iz kojih je izašla kao pobednik.

foto: Petar Aleksić

Tatjana je kao i svaka devojčica maštala o tome šta će biti kad poraste, svojom lepotom se izdvajala od većine, a krupnim koracima je koračala ka ozbiljnom uspehu.

Sa 16 godine postala je mis i dobila milionski ugovor poznatog italijanskog brenda koji joj je nudio saradnju i slavu, ali je život za nju imao druge planove. Upala je u kandže porodice momka koga je površno poznavala i preživela pakao.

foto: Kurir

- Upoznali smo se na svadbi na kojoj je majka bila sa mnom, njegova porodica je bila oduševljena sa mnom, govorili su mi kako sam lepa i nežna. Kasnije sam ga videla na Izboru za mis na kome sam pobedila. 10. avgusta došao je kod moje bake i molio da me pusti kako bi me pokazao prijateljima i hvalio se kako poznaje devojku koja je najlepša i koja će predstavljati Jugoslaviju. Baka je jedva dozvolila i rekla da me vrati pre prvog mraka... - govorila je Tatjana.

foto: Kurir

- Odveo me je u kuću koja je odmah pored groblja... Dali su mi providnu spavaćicu, on je došao kasno posle ponoći, negde pred jutro, mortus pijan... Ja sam sela na krevet momentalno i rekla: "Nemoj da me povrediš molim te"... Govorio mi je kako je lepo maziti se i ljubiti, da treba da se opustim i da mi neće ništa. Bežala sam po sobi, kao srnu me je jurio po sobi, zgrabio i bacio na krevet. Tada sam izgubila nevinost na jedan odvratan način - govorila je Tanja.

Kompletan intervju pogledajte na jutjub kanalu Kurira.

NIJE SVE TAKO CRNO Svake srede u 20 časova samo na Youtube kanalu i sajtu Kurira pratite novo izdanje emisije koja će vam vratiti veru u sebe, ali i svetlije sutra. Teme i sadržaj će vas možda ponekad rastužiti ili rasplakati, ali i promeniti pogled na svet i ubediti da NIJE SVE TAKO CRNO. foto: Kurir Pred vama će biti tople ljudske priče, svakodnevni problemi, iskustva poznatih ali i manje poznatih lica koja će progovoriti o svojim ne tako lakim životnim trenucima i pomoći da prevaziđete svaki loš period u životu i shvatite da uvek postoji svetlo na kraju tunela.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i propisima Zakona o javnom informisanju i medijima.

Bonus video:

01:08 Nije sve tako crno Dejan MIlicević