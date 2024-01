PRVO OGLAŠAVANJE BIVŠEG DEČKA MINE KOSTIĆ NAKON ŠTO GA JE PRIJAVILA ZA NASILJE: Voleo bih da imam zabranu prilaska doživotno!

Pevačica Mina Kostić je bivšeg dečka Nikolu, koji je devetnaest godina mlađi od nje, prijavila zbog maltretiranja, o čemu je pisao Kurir.

Ona je istakla da je trpela psihičko, ali ne i fizičko nasilje, kao i da joj je Nikola često priređivao ljubomorne scene, a sada se oglasio Minin bivši dečko Nikola, kako bi izneo svoju stranu priče.

foto: Nemanja Nikolić, ATAImages

Kako je istakao on je taj koji je u tom odnosu bio ugnjetavan i trpeo pevačicinu posesivnost zbog čega nije mogao normalno da funkcioniše.

- Ovako po pitanju dotične imam da kažem da od njene posesivnosti nisam mogao ni kod sestre da odem, ako se ne javim na običan poziv, zove na video-poziv da me potvrdi gde sam i šta radim, išao sam sa njom svuda i gde mi se nije išlo, ja sam sportista, vodim zdrav život i zaista mi nije išlo u prilog da idem svuda sa njom, jednostavno sam išao jer se ona osećala lepše i bolje smatrao sam da je to džentlmenski, kada je njoj odgovaralo da budem sa njom, a kada je njoj išlo u prilog da ne budem prisutan izmišljala je razloge zbog kojih smo se "koškali" - rekao je Nikola i dodao:

foto: Kurir televizija

- Telefon joj jesam proverio dva puta u životu, samo zato što je žena brisala poruke koje su bile u njemu, kada se sa nekim briše konverzacija, ne briše se jer tu nema ničega, budimo realni, ali nek ja budem nesiguran u sebe, imam li jedan jedini razlog za to? Takođe kad god su je zvali njeni "prijatelji" u startu razgovora naglašavala je da sam tu pored nje, pametnom dosta... Hvala službama što rade svoj posao voleo bih da imam zabranu prilaska doživotno, jer bih se jedino na taj način zaštitio... S verom da neće opet prilaziti mojoj majci i meni i insistirati na komunikaciji... Želim joj svu sreću - poručio je Minin bivši dečko.

foto: Nenad Kostić, Shutterstock

Inače, Mina Kostić pojavila se danas ispred jednog televizijskog studija prvi put nakon što je 17. januara prijavila 19 godina mlađeg dečka Nikolu za navodno maltretiranje. Ona je došla sa kolegom Goranom Vukošićem i imala je osmeh na licu. Sve dok nije progovorila o nasilju koje je preživela.

- Neću mnogo da komentarišem. Prijavila sam ga, to nije prvi put. To se dešavalo. Trpela sam i ćutala. Htela sam da nađem najbolji način da to rešim, ali mi nije uspelo. Morala sam da se obratim nadležnima. Otišla sam, prijavila sam, prijavili su i oni, njegova mama. U svakom slučaju jako ružno da ja sad pljujem po nekome s kim sam bila. Ja sam njega volela, bila sam iskrena prema njemu, dobra, onako kako stvarno treba. Međutim, kad neko ne može da razume tvoj posao, da pljuje sve tvoje kolege kako smo mi loši ljudi, da smo ovo i ono, da je moj posao ovakav i onakav, mnogo štošta, ne bih da pljujem, niti da mu dajem na važnosti. Ja mu zaista želim svu sreću, a vama hvala na razumevanju. I samo da kežm da je mnogo gore psihičko nasilje nego fizičko. Stop nasilju! Devojke, budite pametne, prijavite svaki vid nasilja, i muškarci, naravno. Hvala vam na svemu - rekla je Mina tom prilikom.

