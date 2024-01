SKANDAL! PEVAČ U CG ZABRANJEN JER JE SRBIN! 20 godina Neše Lutovca nema na crnogorskoj televiziji, jednom rečenicom sve OBJASNIO

Pevač Nešo Lutovac dobio je zabranu na crnogorskoj televiziji zbog izjave da je Srbin.

Lutovac jegovorio o svojoj porodici i uspehu koji je postigao, a dotakao se i odnosa između Crne Gore i Srbije.

- Ja mogu ponosno da kažem da sam imao skrupule zbog porodice koja u Crnoj Gori mnogo znači, a i ovde. Moje prezime na prostorima Srbije je retko, ali moji su mnogo poznati u nauci. Deda je bio veliki dotkor nauka, jedan stric bio u vojsci general, drugi general, treći otorinoralingolog i tako dalje. To su mnogo poznati ljudi, sve nepristojne ponude su otpadale u startu, ja sam zadovoljan ovim sto imam i što sam postigao, a mogao sam mnogo više na osnovu kvaliteta - rekao je on.

Nešo je otkrio da je bio zabranjen 20 godina na crnogorskim televizijama samo zbog izjave o svojoj nacionalnoj pripadnosti i da to što je rođen u Crnoj Gori nema nikakve veze, te se javno deklarisao kao Srbin.

- Dole u Crnoj Gori mene nema zato što sam se javno deklarisao da sam Srbin. Ja sam Srbin, ne mogu da budem Eskim kad su mi deda, otac i svi Srbi. Nema veze to što sam rođen u Crnoj Gori. Bio sam zabranjen na televiziji Crne Gore 20 godina, a jedini razlog je zato što sam Srbin – rekao je Lutovac i dodao da mu i dalje nije jasno zašto se razdvajaju Srbi i Crnogorci kada je reč o istom narodu.

- Večita je borba bila Crna Gora i Srbija, pošto je potpuno isti narod. Ovi moji, odnosno naši, svi iz Crne Gore koji dođu u Beograd ne moraju da uzimaju hotel, jesam li objasnio? Imaju ovde ili ujaka, strica, sestru ili brata, svi smo isti. Večita je težnja bila da taj narod bude zajedno. I ako su i Srbija i Crna Gora zajedno sa Rumunijom na Berlinskom kongresu dobile državnost, znači to se desilo. To su dve države, a narod isti, to je večita tema – zaključio je.

