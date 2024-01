OGLASILA SE TIKTOKERKA JELENA MAŠA: Evo šta je rekla o Mikiju Đuričiću, traži samo jedno

Tiktokerka Jelena Maša oglasila se pošto je rijaliti učesnik Miki Đuričić demantovao njenu priču da joj duguje 26.000 dinara, kao i da je išao u policiju da je prijavi.

"Provereno, Miki Đuričič nije bio u policijskoj stanici u Pazovi, niti je inspektor, kojeg nije imenovao, odao ikakvu informaciju, nije bi mi mu inspektor dao da je bio u policiji. A sve poruke koje imam s njim su istinite, pisao mi je. Poznajemo se skoro 20 godina. On meni duguje 26.000 dinara, u porukama imam sve. Molio me je da mu novoc za registraciju kola, i da novac prebacim na njegovog druga, jer je, kako mi je rekao, on u stalnim dugovima, i blokirani su mu račun", rekal je za kurur Jelena Maša, koja je dodala da joj je krivo što je upleten i Osman Karić, kojeg veoma ceni.

foto: Printscreen/TikTok

"Čula sam se Osmanom Karićem, koji mi je pomogao kada sam ostala bez majke i oca, i njega uvlači u ovakve priče. Osman me je rekao da ga je Miki pitao da li me poznaje, i on mu je potom rekao da me zna i da sam ga ispoštovala kada mu je majka umrla. Nema potrebe da se pošten čovek kao Osman uvlači u ovakve priče", dodala je Jelena Maša.

"Nisam željna medijske pažnje, niti ulaska u rijaliti, samo želim da mi se novac vrati i važna mi je sami istina, koju Miki izvrće, a poznat je upravo po tome", završila je Jelena.

Podsetimo, Miki Đuričić se oglasio za medije i izneo svoju stranu priče.

- To nisam bio ja. Ja mogu da napišem vaše ime i prezime i da napravim sa vama prepisku. Nikad Vocap i te društvene mreže nisam koristio. Blam je uopšte pisati o tome, sve ću tužiti. Ne poznajem ženu, nije normalna. Išao sam u Pazovu da prijavim i rekao mi je inspektor: "Miki, s njom problema koliko hoćeš". Nju su pre nekoliko godina s bejzbol palicama prebili, proneverila je i neki novac. Kažu da su ona i njen dečko na heroinu. Ko god da umre od poznatih, ona se oprašta od njih rečima: "Prijatelju moj, bili smo dobri". Žena je psihopata - istakao je on.