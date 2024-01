KONTROVERZNIM ISTUPOM SE OGLASIO PREDSEDNIK VRHOVNOG SUDA: Severina nije ni nemoćna ni mala žena, ja bih tu bio jako OPREZAN

Vrhovni sud doneo je odluku u slučaju starateljstva nad naslednikom hrvatske pevačiceSeverine Vučković i srpskog biznismena Milana Popovića.

Presuda Županijskog suda u Splitu kojom je odlučeno da će dečak, za kojeg roditelji imaju zajedničko starateljstvo, živeti sa majkom, sada je, odlukom Vrhovnog suda RH, ukinuta.

Vrhovni sud je prihvatio zahtev za revizijom koji je podneo Milan Popović. On je ukazao na to da Županijski sud u Splitu nije usmeno ispitao veštake iako je on to izričito tražio.

Severina je u svom otvorenom pismu napomenula da je Vrhovni sud javno objavio odluku pre nego što je uručena njoj. Napomenula je da veštaci nisu saslušani jer se veštakinja Dijanić opravdala bolešću, a veštak Goršić je opravdao nedolazak "nedostatkom kognitivnih i intelektualnih sposobnosti, vezanih upravo za konkretan predmet".

No, nakon njenog otvorenog pisam, stigao je odgovor i to, ni manje ni više nego od predsednika Vrhovnog, Radovana Dobronića.

Njegovo oglašavanje je Nacional.hr nazvao "kontroverznim istupom".

- Nisam video nikakvo pismo, nisam previše spreman da dajem izjave. Proučiću... Nisam oduševljen ni time što se o tome puno piše, jer je to porodični spor o poveravanju deteta. Ne znam uopšte kako je došlo do toga da se toliko piše o takvim stvarima. Ja ne tvrdim ništa, ali govoriti o tom predmetu je osetljivo. Severina je nacionalna heroina, no ja nisam sklon takvom načinu iznošenja u javnost i nije mi previše drago da se piše o takvim porodičnim sporovima. O tome se u pravilu ne treba pisati - rekao je Dobronić za "Index.hr" i medijima poručio da ne izveštavaju o ovom slučaju.

Gospodin Dobronić, navodi se, gotovo da ni na jedno pitanje nije dao konkretan odgovor.

- Ja to sad tačno ne znam. U načelu, ne treba o tome pisati... Ne bih to komentarisao, ni šta radi Severina. To je stvar o kojoj niko ne bi trebao da govori. Što se tiče veštačenja, to je kristalno jasno, veštak mora dati iskaz usmeno na ročištu. Molim vas kao medij da se jednom promeni praksa, puno se govorilo i o Goranu Ivaniševiću, a o porodičnim stvarima ne bi ništa trebalo pisati - smatra Dobronić.

Šef Vrhovnog suda, dakle, smatra da ni Severina o ovome ne bi trebalo da govori javno, niti da bi mediji trebalo da pišu o slučaju.

- Može se obratiti predsedniku suda, može se obratiti meni. Ovaj način na koji se sada o tome govori... Manje-više svaka majka i otac su na te stvari osetljivi. Ovako se piše jer je to Severina. Nisam tome sklon uopšte kad su u pitanju porodični sporovi, naročito deca. Ne znam kako je uopšte došlo do toga. Nije mi simpatično da ona kao majka na taj način govori u javnosti, nije mi to simpatično. Treba znatno redukovati pisanje o pitanjima te vrste. Nije osnovano načelno sumnjati u sudske odluke, naročito Vrhovnog suda - kazao je Dobronić.

Predsednik Vrhovnog suda je u izjavi za medije potvrdio da se u jednom delu rešenja nalazi i greška.

- To je pogrešno napisano. U drugom delu treba pisati 'pismeno', a ne 'usmeno - rekao je šef Vrhovnog suda. Dodao je da je ovakvu odluku Vrhovni sud doneo zbog greške splitskog suda, a da su ovakvi porodični slučajevi vrlo osetljivi i da "to onda stranke u ovakvom postupku teško doživljavaju":

- Ovo nije odluka o meritumu, to će se tek utvrđivati - naglasio je Dobronić pa dodao da sudski propust s veštacima "ne treba tretirati kao nebitnu grešku

Potom se vratio na tezu da se o ovom i sličnim slučajevima uopšte ne treba javno govoriti.

- Mi ćemo morati da napravimo i nekakve promene, moraćemo videti s HND-om. Slušamo o Goranu Ivaniševiću, Severini, a o tome u pravilu ne smemo govoriti ništa. O tome se piše ne znam koliko, to nije dobro - rekao je pa dodao da "ni od Severine nije dobro" da toliko istupa u javnost o slučaju koji se tiče starateljstvu nad njenim detetom.

Šef Vrhovnog suda optužuje Severinu da zloupotrebljava svoju poziciju.

- Ja bih čak rekao da ona to zloupotrebljava. Bilo je optužbi da je ona pretila, ovom-onom, ne znam kome. To nalaže na oprez. Budite sigurni da niko nije specijalno protiv nje. Niko tu nije a priori protiv, ali o tom-potom. Treba biti oprezniji, ljudi su spremni tvrditi koješta. Zna često drugačije ispasti, istina zna biti neugodna pa neki to ne žele da prihvate, agresivni su. Ne bi u tom delu ništa pisao, na mestu bilo kojeg medija. Na kraju se utvrdi na sudu, greške su moguće, u nekim slučajevima su sistemske - rekao je.

odao je da je sistemskih greški znalo biti u sudskim postupcima kad je reč o veštacima iz Centara za socijaln i rad ili psiholozima, o čemu, napominje, govori i izvješće GREVIO-a.

- To se ne događa samo kod Severine, to se sistemski onda događa i drugde, ne samo Severini - kaže Dobronić.

Predsednika Vrhovnog suda je prokomentarisao Severinine optužbe da je moguće reč o udruženom kriminalu i korupciji budući da je veštak zbog čijeg je iskaza poništena presuda prvo bio za to da se dečak dodeli Severini pa je želeo da se izuzme, da bi na kraju bio za to da starateljstvo nad dečakom dobije Milan Popović. U međuvremenu se, napomenula je Severina, dogodio susret veštaka s Gzimom Redžepijem, protiv kojeg se sada vodi sudski postupak po optužnici za kazneno delo trgovanja uticanjem uveravanjem veštaka da ipak preporuči dodeljivanje starateljstva Popoviću.

- Sve je moguće, samo se ona (Severina, prim.aut.) ne može tu shvatati malom i nemoćnom ženicom. Ona je verovatno najmoćnija u Hrvatskoj, i zato što je jako popularna i zašto što je imućna. Ja bih tu bio jako oprezan - rekao je na kraju Indexu šef Vrhovnog suda Radovan Dobronić.

