BIVŠA ZADRUGARKA PRIČALA DA SE BAVILA PROSTITUCIJOM, USLEDIO OBRT: Jedan mi dao 1.000 evra, a u kombinacijama ponekad bude i 100!

Viktorije Mitrović, bivša učesnica "Zadruge" tokom svog takmičenja u rijalitiju priznala je da se bavila prostitucijom, a kasnije tvrdila da je istina potpuno drugačija.

Naime, Viktorija je u razgovoru sa tadašnjim partnerom Markom Osmakčićem rekla: "Pa tako ja i sa klijentima", zbog čega su svi posumnjali da se bavi najstarijim zanatom.

- Priznala sam u jednom trenutku da se bavim prostitucijom, jer su krenule priče da sam ovakva ili onakva. Naravno, šalila sam se na svoj račun. I znam da mi to nije trebalo. Samim tim što sam to priznala, svi su povezali da se bavim prostitucijom - istakla je jednom prilikom Viktorija.

- Ne bavim se time. Imala sam dečka sa kojim sam bila godinu i po dana. Naravno da su me momci častili. Odvodili su me na ručak, putovanje, kupe mi tašnu... Jedan mi je dao 1.000 evra. Povremeno smo se viđali. U kombinacijama ponekad bude i stotka - objasnila je Mitrovićeva.

Nakon njenih izjava porodica je bila šokirana, a tada se oglasila i njena baka Regina.

- Preteruje u svojim izjavama i načinu na koji to radi, ipak je ona majka, ima dete kod kuće. Više puta smo bili iznenađeni njenim pričama. Od kad je to izjavila, nama iskreno nije dobro. Naravno da ništa nismo znali. Imamo mi o mnogo čemu da razgovaramo kada bude izašla i jedva čekam da se to desi. Znali smo da radi u kazinu, nikada je nismo pratili kako bi znali konkretno o čemu se radi, ništa sumnjivo nismo videli - rekla je Regina.

- To je zaista van pameti, mi smo takva porodica da je to za nas veliki blam. Sramota... Ovo je malo mesto, znate kako idu priče i kako može svako da uperi prst u vas. Mnogo mi je neprijatno. Moj muž, njen deda je jako ljut, mi zaista to nikada ne bismo dozvolili... Jedva čekam da pričamo sa njom - zaključila je Viktorijina baka.

