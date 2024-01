"MOJE GRUDI SU NAJLEPŠE URAĐENE" Teodora Džehverović progovorila o ugradnji silikona: Prvih sedam dana se kajete...

Pevačica Teodora Džehverović odgovarala je na pitanja svojih pratioca na društvenim mrežama, a tom prilikom je progovorila o silikonima koje je svojevremeno ugradila.

foto: Printscreen

Naime, Teodora je dobila pitanje vezano za operaciju od nepoznate devojke koja takođe želi da se podvrgne tom procesu.

- Želim da radim grudi, zanima me tvoje iskustvo, što se tiče bola, oporavka? - glasilo je pitanje.

- Svaki dan mi stigne barem jedra poruka na ovu temu. Kako o ovome ne bih pričala sto puta i kako ne bih svim devojkama odgovarala, odgovoriću svima sada. Reč prezadovljna je smešna za ono kako se ja osećam posle operacije. Za mene su to najlepše urađene grudi, neću biti skromna - odgovorila je Teodora pa nastavila.

foto: Printscreen

- Ja sam imala tačnu viziju kolike grudi želim i kako želim da one izgledaju. Želela sam da to budu "prirodno" urađene grudi koje su sada tako lepo legle da verujte mi mnogi ne bi ni znali da sam ih ikad uradila. Da li boli? Da. Ne mogu vas lagati da to nije bolna operacija. Jednostavno mesec i po dana bol traje, a prvih sedam dana se kajete što ste uopšte bilo šta uradili - odgovorila je Teodora.

Podsetimo, kada je ugradila silikone, Teodora je to javno priznala.

- Ma ja sam već da ću to raditi i otvoreno pričala o tome, jer mi ne pada na pamet da foliram i lažem. Da, uradila sam, ali je to toliko diskretno da se mnoge našale koji znaju da sam išla na operaciju i pitali: "Ček, ti si stvarno radila grudi?". Tako da, odradila sam onoliko je meni dovoljno. I prezadovoljna sam - rekla je Teodora Džehverović tada za Telegraf.

Podsetimo, pevačica je imala hitnu hiruršku intervenciju na Badnji dan zbog ciste na jajniku koja je pukla.

Kurir/Blic/Preneo: I.L.

