"MNOGO JE PATILA, TO JE BILA NJENA NAJVEĆA RANA" Peja otkrio najveću bol legendarne pevačice: To se čulo u njenom glasu...

Legendarna kraljica romske muzike, Vida Pavlović, za života je mnogo toga postigla, ali najveću životnu želju nije uspela da ostvari.

Svi će vidu pamtiti po pesmama, ali i po širokom osmehu, koji je skrivao veliku tugu popularne pevačice.

Vidina najveća želja je bila da se ostvari u ulozi majke, ali to nije uspela. Sada je njen veliki prijatelj i voditelj Zoran Pejić Peja, progovorio na ovu temu.

- Patila je mnogo, to je bila njena najveća rana. Vida je bila jako vezana za porodicu, za svoj dom, znala je često da celu familiju okupi. Uvek je htela da bude puna kuća, samo da nikada ne bude prazna - rekao je Peja i dodao:

- Vida je volela ljude, mnogo je patila što nije imala decu, čak i kroz njene pesme je tu bol pevala, ta tuga se čuje u njenom glasu.

Vida Pavlović se udavala dva puta, a prvi put je to bilo kada je imala samo petaest godina. Nakon razvoda sa tadašnjim suprugom Aleksandrom Pavlovićem, sa kojim je živela u Sarajevu, Vida se vratila u Srbiju.

Nekoliko godina nakon što se razvela od Aleksandra, Vida je odlučila i ponovo stala na ludi kamen sa muzičarem Stevom Jovanovićem, koji je svirao violinu i godinama je pratio na nastupima.

Zoran Pejić Peja je u nedavnom intervjuu ogolio dušu i ispričao detalje druženja sa Vidom Pavlović i Šabanom Šaulićem i dotakao se jedne noći koja će mu zauvek ostati urezana u srcu.

– Kada je Vida imala pauzu od tih šest, sedam godina, otvorila je kafanu u kući gde je živela i Šaban i ja smo se dogovorili jedno veče da odemo da je obiđemo. Moram da priznam da smo nas dvojica te noći popili toliko vina, da je njen tadašnji muž išao tri, četiri ili čak pet puta do pumpe da dokupi još vina. Ona i Šaban su tada pevali cele noći – ispričao je Peja, a potom dodao:

– To veče sa njima će meni ostati u sećanju do kraja života, jer smo ostali do sutra do dvanaest sati ili do dva sata. Ali to nije bilo ništa, Šaban i ja smo znali da ostanemo i po dva, tri dana, ali sam ja tada imao emisiju, pa sam morao da budem spreman i trezan za snimanje i nismo mogli da se previše zadržavamo, kao što smo mi to znali (smeh). Možete da zamislite kada sa takvim ljudima provedete jednu noć, koliko je to emocija, koliko suza kane na pod. Tada čujete pesme koje vas podsećaju na detinjstvo, na neku ljubav i na neki život.

