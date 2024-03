ZA 4 MESECA SKINULA 30 KG! Pevačica 12 dana nije ništa JELA, cedila samo ovu voćku pa ugrozila ZDRAVLJE! Onda promenila JELOVNIK

Pevačica Zorana Pavić progovorila je o gubitku kilograma, ona je ispričala kako je za četiri meseca izgubila 30 kilograma. Ipak, naglasila je da je njena dijata veoma rigorozna, te da nikome ne bi preporučila takav način mršavljenja.

- Pišu mi uglavnom žene, da im dam savet. Ja sam ujedinila više stvari. Rigorozna varijanta me koštala zdravlja, 12 dana nisam jela, koristila sam neke sirupe. Bilo mi je jako bitno da izgledam kako sam želela, to mi je pošlo za rukom, ali mi je bilo narušeno zdravlje. Promenila sam svoj način života. Imala sam hormonski poremećaj, ali se sve dovelo u red. Sada sam ona stara - nova - pričala je Zorana.

foto: Printscreen/RTS

„Ja sam skroz promenila ishranu. Ja sam 20 dana jela samo živ limun, bez kore. To nikako ne bih savetovala. Primetila sam da mi to ubija apetit, nosila sam ga sa sobom. To nikome ne bih preporučila, jer sam prilično narušila želudac. Ali, ja sam tako ubila apetit… Ne preporučujem! Ne, nikako! Posle toga sam ušla u jedan poptuno drugi sistem. Ujutro zamrznuto voće, i to šumsko, kojeg uvek imam, i to u blender. Isključivo supice bez testa (čak sam naučila da kuvam supicu) i isključivo belo meso“, objasnila je pevačica u jednoj emisiji.

foto: ATA images

Pevačica se potpuno odrekla slatkiša, uzme ih samo ponekat i to vrlo retko. Ima više obroka dnevno, a otkrila je da je poenta u barenom povrću i mesu, kao i ribu koja može da bude i tuna iz konzerve i pastrmka.

kurir.rs/blic/prenela I. L.

Bonus video:

00:19 Darko Lazić peva bivšoj ženi Ani Sević i njenom mužu