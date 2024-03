PEVAČICA TVRDI DA JE POKRADENA: Dala na hiljade evra za spot, a uvalio joj staru robu! NOVI SKANDAL DRMA ESTRADU (FOTO)

Video spotovi su danas jedno od najskupljih segmenata u karijeri svakog pevača, te se najviše novca odvaja upravo za vizuelna rešenja koja su najbolji vid prezentacije svake nove pesme.

Cena kompletnog projekta kada je spot u pitanju može da iznosi i do paprenih nekoliko stotina hiljada evra u zavisnosti od tehnologije, ideje, lokacija... Svaki spot je autorsko delo onog ko stoji iza njega kao idejni tvorac i pevači vrlo često ušteđevinu i sve što su zaradili daju produkcijama u koje imaju poverenja.

Tako je Nataša Alimpić svoj prvenac, pesmu "Idila" poverila Dejanu Markoviću i platila vizuelno rešenje koje je trebalo da je pokaže u najboljem mogućem svetlu na samom početku karijere.

Pevačica tvrdi da je kadrove iz svog spota pronašla u još šest ekranizacija pesama kolega, a za Kurir govori da je razočarana i šokirana potezom reditelja koji je istu ideju prodavao više puta. Nataša je prosledila i sve kadrove koje je pronašla a izgledaju identično.

- Juče sam videla da je urađen spot za pesmu Mine Kostić i Gorana Vukošića "Isti Igrači" i očekivala sam da vidim nešto nesvakidašnje jer takav hit zavređuje veliku pažnju godinama. Isti čovek nam je radio spot i normalno da me je zanimalo. Imala sam šta i da vidim - započela je pevačica:

- Nisam mogla da verujem da je bukvalno iskopirano sve sem nekih drugih scena koje se razlikuju. Ista garaža, ista lokacija. Odgledala sam naravno do kraja i videla da je još jedan plejbek odrađen na istom mestu na Beogradu na vodi. Poludela sam jer mi je prosto nemoguće da takav hit ima iste kadrove kao i moj prvenac. Za mene cifra koju sam platila nije mala kao početniku, čak u visini jednog prosečnog automobila. Razumem da su to niskobudžetni spotovi, ali da se ne lažemo nije to jedina garaža u Beogradu na vodi gde se može snimati. Ja sam tom čoveku dala svoje poverenje u startu kada mi je on rekao da će to biti nešto nesvakidašnje i drugačije. Na kraju se ispostavilo ovako - dodala je Nataša i otkrila:

- Kada sam to videla, setila sam se da je pre mog spota radio sa Nešom Twinsom, pa sam i to ukucala i videla isto. Nakon toga sam ukucala gotovo sve pevače sa kojima sam se setila da je radio kako bih videla spotove i svuda sam naišla na iste kadrove. Bukvalno nas šest ima iste kadrove u spotovima - govorila je Nataša.

- Mislim da je u pitanju manjak inspiracije i da se uvek ide na proverenu kartu, lokacije koje su sigurne. Pozvaću ga i poslati mu crno na belo dokaze, a o tužbi ću razmisliti. Osećam se prevarenom, svi drugi verujem da ovo još nisu videli - zaključila je Nataša.

