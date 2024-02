MINA KOSTIĆ LUMPUJE DO ZORE, A VESNA ZMIJANAC JOJ PEVUŠI NA UVO! Dečka ostavila kod kuće, a ona u provod

Mina Kostić, nakon pomirenja s 19 godina mlađim Nikolom, kojeg je 17. januara prijavila policiji zbog maltretiranja, ne propušta priliku da se dobro zabavi i uživa u noćnom provodu.

Tako je bilo i sinoć, kada je pevačica napravila predah od brojnih obaveza i dramatičnih situacija iz prošlosti, te je došla na nastup koleginice Vesne Zmijanac, uz čije se pesme veselila celu noc.

U prilog tome svedoče snimci, koje je snimio Kurirov paparaco, na kojima možemo primetiti ludu atmosferu, a ono što je sve iznenadilo je, da se Kostićeva veselila bez jače polovine.

Ovako je pričala nakon skandala Prijavila sam ga, to nije prvi put, ćutala sam i trpela

Mina Kostić, posle nekoliko dana nakon što je prijavila policiji Nikolu, pojavila se na snimanju jedne emisije. Tom prilikom je pričala o skandalu i naglasila da do pomirenja neće doći. - Prijavila sam ga, to nije prvi put. To se dešavalo. Trpela sam i ćutala. Htela sam da nađem najbolji način da to rešim, ali mi nije uspelo. Morala sam da se obratim nadležnima. Otišla sam, prijavila sam, prijavili su i oni, njegova mama. Ja sam njega volela, bila sam iskrena prema njemu, dobra, onako kako stvarno treba. Međutim, kad neko ne može da razume tvoj posao, da pljuje sve tvoje kolege kako smo mi loši ljudi, da smo ovo i ono, da je moj posao ovakav i onakav, mnogo štošta, ne bih da pljujem, niti da mu dajem na važnosti. Zaista mu želim svu sreću. Oprostila sam mu, ali ne bih više nikada bila s njim - rekla je tada Mina, ali očigledno je promenila mišljenje.