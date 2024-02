"SVIMA SAM OPROSTILA I SVE ZABORAVILA" Mina Kostić o teškim životnim udarcima: Doživela sam nepravde, okrenula sam se Bogu

Pevačica Mina Kostić nikad od javnosti nije krila da je odrasla u materijalno teškim uslovima.

Ona je na ivici suza priznala da je kroz život morala da ide sama i da nije imala onaku podršku od oca i brata kakvu je očekivala.

-Jeste nas bilo mnogo, nažalost mame i tate više nema, bili smo siromašni, ali srećni. Bila je tu uvek muzika i pesma, doduše, nikada nisam mogla da se naspavam, bila sam željna toga, ali sam tada bila bezbrižna i mirna. Bila sam bezbrižna dok nisam krenula da se bavim ovim poslom, a onda je krenulo turbulentno i naporno -rekla je ona.

Mina, koja je nedavno prijavila bivšeg dečka za maltretiranje, je zatim priznala u kojim situacijama je ostala sama, bez oslonca muškog dela porodice, a onda je otkrila da njen otac nije bio hrabar da stane ispred nje.

-Moj bio otac nije bio baš hrabar čovek, nekako kad god su nailazili problemi, on se izvačio. Nije imao herca da stane ispred, pa sam ja gurala sama. Imam tri brata, ali Milana volim najviše na svetu, on je takav čovek porodica i posao, a ja sam sama išla kroz život. Sve što ne valja, to me je dočekalo – dodala je ona.

Iz teškog perioda uspela je da se izdigne tako što se okrenula veri, a tako je uspela da oprosti svima koji su joj naneli nepravu u životu.

-Pet godina unazad ima kako sam se okrenula Bogu i crkvi, tako mi je lakše da prevaziđem sve što je je snašlo. Doživela sam velike nepravde, ali sam oprostila svima i sve sam zaboravila. Sada se lepo osećam, rasterećeno, mrino spavam. Sada mi je bitno samo da zaradim za svoje potrebe, jer kad imam mnogo para, onda je znam da ih čuvam, ali na kraju i zašto da čuvam. Materijalne stvari su nebitne i mislim da treba pomagati drugima – zaključila je Mina, koju je usvojila mama Duda, inače tetka repera Ivana Ivanovića Đusa.

