"UHVATILA SAM ĐOGANIJA ZA GUŠU I REKLA DA ĆU IH POBITI!" Mina Kostić otkrila sve o tuči sa Indi, dobio batine i muž od voditeljke

Jedan od najvećih estradnih skandala, tuča između Mine Kostić i Indire Aradinović Indi na Grandovom festivalu 2008. godine, i dan-danas se prepričava.

Iako je od toga prošlo više od deceniju, one i dalje nisu u dobrim odnosima, a Mina je sada progovorila o tom nemilom događaju.

-Ne znam ko je nagovorio tu osobu. To mi je jedini skandal da me je ona napala, a sve je išlo uživo. Onda sam ja odreagovala, nisam očekivala da će da me gurne. Pri tom je bila, imala je koliko kilograma tada. Izenandila sam se i onda sam napravila haos. Kažem „boli me uvo“. Neka dođu i Brena i Saša, sad ću da napravim haos. Ma niko mi ništa nije rekao. I Brena i Saša, svi su me podržavali - ispričala je Mina u emisiji „Zvezde Granda Specijal“ i objasnila da joj je žao što se sve to dogodilo.

-Meni je žao što se to desilo ali ona je pokazala i sa rođenom sestrom da je imala takav skandal. Jako je ružno - rekla je Mina, a Vesna Milanović otkrila je ko je u čitavoj situaciji najgire prošao.

-Tu je zapravo najdeblji kraj izvukao moj suprug koji je pokušao da ih razdvoji i dobio batine, a onda je Mina bila ljuta na njega - rekla je Vesna, a to je potvrdila i pevačica.

-Jesam, mislila sam da je nju branio, a ja sam bila sama. Nema niko mene da razdvaja. Kad me neko napadne, ja napadam - rekla je Mina, a voditelj je bio zapanjen:

-Tukla su Vesninog muža ? – pitao je zapanjen Siniša, a Vesna je priznala:

-Mlatila ga je, bila sam prisutna.

Mina je objasnila šta se posle dogodilo.

-Došao je ujak te pevačice, Đole Đogani. Uhvatila sam ga za gušu i rekla sam Đoganiju: „Sve ću da vas pobijem“ dodala je Mina i objasnila da je Đogani potom smirio situaciju tako što je tražio telefon da pozove majku od pevačice sa kojom je Mina imala okršaj.

