TUČE, ČUPANJE, UVREDE, MITO, LAŽIRANJE SMRTI... Ovo su najveći SKANDAL MAJSTORI u 2023. godini, a ona je PLJUNULA u lice Srbiji

Kao i svake godine tako i ove, srpskoj estradi nije manjkalo skandala, svađa i prepucavanja kako preko medija, tako preko društvenih mreža. Mnogi nisu stali samo na jednoj aferi, već su bili akteri više puta i punili novinske stupce i portale.

Tuča sestara Aradinović

Snimak sestara Indire Indi Aradinović i Edite Aradinović početkom godine kako se tuku ispred kuće šokirao je javnost. Nesuglasice među sestrama navodno su počele su zbog poslovnih saradnika, a nastavile su se nizom gnusnih uvreda koje je Indi svakodnevno upućivala mlađoj sestri po pitanju njenog ljubavnog života. Edita je najpre pokušala da kroz šalu ublaži skandal.

- Smarate ako mislite da ćemo ona i ja davati izjave. Možda se ponovo pobijemo valjano, na ovom snimku smo kao pijanice ispred supermarketa. Ko hoće da gleda našu pravu tuču neka uplati 30 dinara. Danas se bijemo, sutra se volimo, sve je u najboljem redu - rekla je pevačica na Instagramu u pokušaju da se našali na skandaloznu situaciju, a potom je uputila psovku na albanskom jeziku: Dušmani, j**em vam majku.

I Indi je posle nekoliko dana od tuče ispričala da su posle svađe otišle na kafu i pomirile se.

- Ne mogu da pričam o samom razlogu sukoba i okidaču za to. To je previše intimno. Odmah posle toga smo Edita i ja otišle na kafu, mama je bila s nama, izgrlila nas je i izljubila, rekla nam je da uvek budemo takve (haha) - rekla je Indi, kroz šalu, naravno i dodala: Edita i ja imamo jako intenzivan odnos pun ljubavi i pun dinamike. Nikako red mržnje, red odricanja, to je mnogo jako između nas. Ne znam koji izraz da upotrebim za nas.

1 / 4 Foto: Printscreen

Afera "davanje mita" u Zvezdama Granda

Pevač Dušan Vukadinović iz Podgorice napravio je pravu pometnju u takmičenju "Zvezde Granda", kada je njegova majka optužula Snežanu Đurišić da im je tražila novac za prolazak u dalji krug. Dušan je potvrdio celu priču ali i ni on, kao ni njegova majka nisu imali dokaze o ovim tvrdnjama

foto: Petar Aleksić, Printscreen/mondo.me, Printscreen

- Sve je živa istina. Mi smo skromna familija. Nepravedno sam ispao. Snežana nije tražila od mene novac već od moje majke. Ne znam tačnu cifru - ispričao je tada Vukadinović.

Saša Popović, kreativni direktor Grand produkcije, odmah je stao na stranu koleginice i i razjasnio u Pulsju Srbije na Kurir televiziji šta se to tačno desilo.

03:37 Saša Popović o skandalu koji trese ZG (prvi deo)

- Mrlja neće ostati u Zvezdama Granda, jer to apsolutno nije istina. Da nije smešno bilo bi tužno. Snežana Đurišić je punih 10 godina u žiriju za ZG. Da je neko zato što je ispao optuži da je tražila pare za to da dečko prođe je takva besmislica.

Snežana je u trenutku kada je skandal izbio bila u Italiji, ali kada se vratila odlučila je da presavije tabak i pevača tuži za klevetu.

foto: Printscreen YT

- Radim svoj posao vrlo odgovorno i trošim svoje vreme da pomognem mladim ljudima jer sam obrazovana i kao umetnik dokazana. Apsolutno neću da komentarišem ničije izjave na ovu temu jer su smešne i pomalo odvratne. Sve informacije na ovu temu možete dobiti kod direktora Saše Popovića, koji je upućen u sve što mi kao mentori radimo s kandidatima. Takođe, jedino Saša donosi odluku ko prolazi u baraž. On je ispao u baražu odlukom Saše Popovića - rekla je tada Đurišićka.

Rijaliti zvezda lažirala svoju smrt

Voditeljka Slađana Petrušić je prvo objavila da je umrla, ugasila mobilni telefon, promenila profilnu fotografiju na Instagramu i umesto svoje slike stavila sliku sveće - potpisala se u ime porodice i molila da se "porodica ostavi na miru", a nakon što se otkrilo da je u pitanju laž, poslala je moralnu poruku, kako kaže, sa nebesa.

foto: Nemanja Nikolić

I ova lažna vest o smrti, koju je voditeljka sama kreirala, predstavlja najmorbidniju laž jedne estradne ličnosti svih vremena.

Svađe, prepucavanje, čupanje...

Pevačica Ana Nikolić bila je akter više skandala ove godine, još svi pamte njen prekid saranje sa Sašom Mirkovićem, kada su jedno drugo preko društvenih mreža oputuživali i vređali. Ana je na društvenoj mreži Instagram svog tadašnjeg menadžera i producenta Sašu Mirkovića napala i nazvala ga "nečovekom".

"Ovo je nečovek koji misli da sam mu ja Aca Lukas! Nisam! Ili ostali kojima preti, zastrašuje. Lično je meni oteo šifru sa Instagrama. Manipulisao do pre nekoliko dana. Ja nemam kome da se žalim osim Aleksandra Vučića ovako javno! Ovo je baš nisko… jadno i bedno", napisala je Ana Nikolić uz fotografiju Saše Mirkovića.

foto: Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić, Shutterstock

Mirković joj nije ostao dužan, pa je objavio snimak na kojem je Ana Nikolić imala rane na licu moli ga da joj da novac jer na računu ima samo 100 dinara.

- Svi me pitaju zašto sam dozvolio da se objavi snimak Anin. Evo da odgovorim. Zato što neko mora da stane na kraj njenoj ludosti i bandi narkomana oko nje. Mora porodica da je smesti u psihijatrijsku ustanovu na lečenje a ne da dopušta da se ljudi zabavljaju sa njenim stanjem na društvenim mrežama. Ona je ozbiljno bolesna žena i to svi vidimo a niko ništa ne preduzima - pisao je tada Saša.

Svađa sa bivšim

Nikolićeva se prepucavala i sa bivšim suprugom Stefan Đurić Raste, kojoj se nije dopalo kako je reper pričao o njoj.

- U našoj vezi i braku jedan račun za struju platila nisi, renovirao sam ti stan, i dalje je u tom stanju, jer ti zaista jesi i emotivni i funkcionalni invalid. Nemaš dan radnog staža, svaku turneju za album si provela na "lečenju" i otkazivala, samo jer si lenština. A sad me dobro zapamti, nikad u životu, ali nikad, ti neću dati ništa - pisalo je u poruci koju je Ana podelila, a koju je, kako ona tvrdi, napisao njen nekadašnji suprug Rasta.

foto: Damir Dervišagić, Petar Aleksić, Instagram

Ana je posle te poruke iznela teške optužbe na račun bivšeg supruga.

- Da li je ovo psihićko zlostavljanje pitam? Ovakve poruke ja čitam šest godina i ćutim, ali mi više ne pada na pamet. Gospodin Stefan Đurić Rasta, vrlo blizak saradnik Veljku Belivuku, mi je oteo bebu od četiri meseca, pod pretnjama smrću. Mislim da sam dosta ćutala i trpela zlostavljanje psihičko. Od ovog trenutka čitaćete svakog dana o gospodinu Rasti, zvaničnog člana ekipe Veljka Belivuka, koji je mleo ljude u mašini za meso - napisala je Ana, pa nastavila:

- P.S. Svaka moja suza pored kreveca praznog je hiljadu godina samoće za odgovorne. I baš to im se i desilo. Samo ne znam zašto ovaj nesretnih Rasta još uvek nešto mafija, pret i zašto nije dobio 100 godina zatvora? - dopisala je pevačica na svom Instagram profilu.

Napad na kompozitora Raleta

Poslednji mesec u godini Ana je "začinila" sa skandalom koji je napravila ispred studija kompozitora Gorana Ratkovića Raleta, gde ga je napala, počupala za kosu, što je pevačica demantovala, ali su pevačica Olja Bajrami kao i sam kompozitor potvrdili da je do incidenta došlo.

Kako je za Kurir rekla Olja Bajrami, njih dvoje raspravljali ispred studija, tokom čega je Paraćinka i fizički nasrnula na njega.

1 / 8 Foto: Nenad Kostić, Damir Dervišagić, ATA images

JK objavila snimak svađe sa Cecom u sudi

Jelelena Karleuša, poznata kao neko ko je skandal majstor, i ove godine nekoliko puta je bila u centru paženje. Kao neko bez dlake na jeziku, prepucavala se sa Sašom Popovićem zbog gledanosi Zvezda Granda, gde je pre nekoliko godina bila član žirija. Međutim, jedan od većih skandala jeste to što je objavila snimak iz sudnice sa Cecom Ražnatović.

Sudijama kriminalci mogu da prete( i da ih zastrašuju očigledno)… ali meni NE. pic.twitter.com/WPcf9utfhz — Jelena Karleuša (@karlinbich) October 10, 2023

Futa obrisao Jutjub kanal JK

Aleksandar Futa Radulović strajkovao je njen Jutjub kanal i to pre nego što je trebalo da objavi novi album posle 11 godina, posle čega je pevačica žestoko oplela po njemu.

- Futa je ozbiljan kriminalac, ali to će već odrediti zakonkoji zloupotrebljava svoju pokojnu ženu i na najružniji mogući način gasi njen autorski rad i ja sam sigurna da Marina ovo zna da joj ne bi bilo dobro i da se ne bi složila sa ovim što njen muž radi. Ali dobro, postoji sud i on će biti kažnjen za svoja dela, odnosno nedela. Neko ko je decenijama stvarao kao što je Marina ne zaslužuje da bilo ko, pa makar i suprug, preživeli suprug raspolaže time kako on želi i kako misli, a i zakon je vrlo jasan - izjavila je Jelena pred medijima. Futa se nije mnogo uznemirio zbog njenih reči i kratko je odgovorio da misli da joj se kanal neće vratiti.

- Neće biti uopšte, kad se jednom ugasi, potrebno je dobiti ponovo dozvolu od svih autora. To je nemoguće. Može da otvori novi - poručio joj je tada Futa

Mladenovićku policija spasla od dečka

Pevačica Aleksandra Mladenović prijavila je bivšeg dečka policiji, za koga je tvrdila da ju je danima proganjao.

- Objavljivao je fotke i snimke na Instagramu. Nisam planirala da se bavim ovakvim stvarima. Planirala sam samo da se skloni iz mog života, ali očigledno to nije bilo moguće. Bili smo zajedno dva meseca. Tri dana mi je pretio samoubistvom, zvao me je na video gde mi je pokazivao kako se ubija. Prvi put sam burno odreagovala, išla sam da ga tražim sa mojom kumom. Našle smo ga i pio je neke tablete, imao je pištolj kod sebe, hteo je sebi da puca u glavu. Treći put je hteo da se obesi, zvala sam i njegovu mamu. Spavao je ispred moje zgarde u kolima - pričala je pevačica, a dečko je priveden u policiju, gde je dao izjavu, a potom je dobio zabranu prilaska i naredbu da napusti zemlju budući da nije državljanin Srbije.

Nataša Šavija optužila Stefana Karića da ju je pretukao

Početkom maja 2022.godine, Nataša Šavija dobila je teške telesne povrede na jednoj svadbi na kojoj je bila gost, a za nasilje je zvanično osumnjičen Stefan Karić, koji je gotovo mesec dana proveo u pritvoru.

00:17 Evo kako izgleda Nataša Šavija posle operacije

Šavije je imala teške operacije kako bi joj se lice vratilo u normalu, da joj oko ne bi bilo spušteno, a jagodična kost popunjena.

- On - zdrav, prav, ništa mu ne fali. Ja - težak prelom jagodične kosti, oko i vilica se spustili (reči doktora i zabeleženo u izveštaju), hospitalizacija, nesnošljivi bolovi posle operacije, infekcija rane ispod oka, na sve to svaki dan po bolnicama, infuzije, samo kašasta hrana i krevet. Vidim trenutno na jedno oko, a ishod neizvestan! Trauma, košmari... Kosu još ne smem da raščešljam jer me boli teme kako me je krvnički čupao... - otkrila je Nataša jednom prilikom. Oporavak još traje, kao i suđenje protiv Karića za nasilje.

Selma Bajrami pokazivala dvoglavog orla

Krajem novembra srpka javnost bila je uznemirena kada se pojavio snimak bosanske pevačice Selme Bajrami kako na jednom nastupu u Sarajevu pokazuje dvoglavog orla, simbol velike Albanije, dok peva na albanskom.

Selma se oglasila za medije odbijajući da komentariše snimak, pravdavši se tom prilikom da je "apolitična".

Slema Bajrami pokazuje dvoglavog orla pic.twitter.com/Yn7USSA0Fd — Rade Fantastični (@RFantasticni) November 27, 2023

- Ne želim da odgovaram na takva pitanja. Svi znate da sam ja "Selma internacionale"! Vi zovete samo kada je neka provokacija. Ja sam Bosanka sa poreklom sa Kosova. Apolitična sam osoba. Volim sve narode. Pevam svuda gde me vole. Neću više da razgovaram na tu temu - poručila je Bajramijeva za medije.

