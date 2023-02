"SNEŽANA ĐURIŠIĆ TRAŽILA PARE DA MOJ SIN PROĐE U SLEDEĆI KRUG" Majka kandidata ZG Dušana Vukadinovića OPTUŽUJE, ovo KAŽE PEVAČICA!

Takmičenje "Zvezde Granda" uveliko je ušlo u snimanje trećeg kruga, koje je donelo skandal kakav se nije dogodio za sve godine koliko ovaj šou traje.

Naime, Nata Vukadinović iz Crne Gore, majka kandidata Dušana Vukadinovića, javila se našoj redakciji s tvrdnjom da im je Snežana Đurišić tražila novac da njen dvadesettrogodišnji sin prođe u dalji tok takmičenja.

Nata Vukadinović, majka kandidata Dušana foto: Printscreen Zvezde Granda

On je snimao emisiju trećeg kruga u sredu, 15. februara, i ispao je, a Đurišićka mu je bila mentor. Ogorčena majka krivicu je svalila na pevačicu.

Stefan Vukadinović je navodno oštećen tvrdi njegova majka foto: Privatna Arhiva

- Doživela sam golgotu. Snežana Đurišić je tražila novac da moj sin prođe u naredni krug "Zvezda Granda". Ako moja deca nisu kako treba, neću da ih branim, ali znajući da je moje dete fino, kulturno, vaspitano, rekla sam mu da sluša gospođu Snežanu, koja me najstrašnije povredila. Kad je prošao drugi krug, rekla mu je: "Dušane, ovo ti je sad besplatno", znate, kao daje mu gratis. To nam je preneo kad je došao kući, ali mi roditelji nismo to tako shvatili. Prošao je taj krug i za treći mu je zacrtala šta će da peva. Međutim, pred emisiju bio je uznemiren, videla sam da nešto nije u redu. Kada smo se upoznale, Snežana je počela da vrišti na mene - tvrdi Nata.

foto: Printscreen Zvezde Granda

Postavili smo joj konkretno pitanje koji je tačno iznos Snežana tražila od njenog sina, kako ona tvrdi:

- Nije tražila direktno, nego indirektno. Govorila mu je da ona ne radi za džabe. Nije htela da mi pruži ruku u sobi za podršku. Kulirala me je. Upitala sam je da li je moj sin nešto pogrešio i da li joj je nešto loše rekao. Tada mi je saopštila da Dušan neće proći dalje, da je za njega takmičenje završeno. Unela mi se u lice i rekla da ona ne radi za džabe i da treba da joj platim. Ostala sam zatečena, skamenila sam se. Nisam joj dala novac i moj sin nije prošao dalje. Posle je rekla Dušanu da beži i ja nisam znala šta se događa. Nisam joj dala pare i normalno da on nije prošao. Rekla je da je moj sin nije slušao - priča majka kandidata.

foto: Printscreen/Zvezde Granda

Interesovalo nas je zašto slučaj nije prijavila Saši Popoviću:

- Nisam znala kako da reagujem. Paralisala sam se. Uplašila sam se da sinu ne bih naškodila. Takva agresivnost, kakvo je to ophođenje. Verujem u Boga i u sve ću da se zakunem da mi je Snežana tražila pare. Ona nije glasno govorila dok mi je tražila pare - zaključuje Nata.

foto: Damir Dervišagić, Ana Paunković

Pozvali smo Snežanu za komentar.

- Radim svoj posao vrlo odgovorno i trošim svoje vreme da pomognem mladim ljudima jer sam obrazovana i kao umetnik dokazana. Apsolutno neću da komentarišem ničije izjave na ovu temu jer su smešne i pomalo odvratne. Sve informacije na ovu temu možete dobiti kod direktora Saše Popovića, koji je upućen u sve što mi kao mentori radimo s kandidatima. Takođe, jedino Saša donosi odluku ko prolazi u baraž. On je ispao u baražu odlukom Saše Popovića - rekla je Đurišićka.

foto: kurir

