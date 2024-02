OPROSTILA MU! Mina se pomirila s dečkom kog je prijavila za maltretiranje, on odmah došao na njen nastup

Mina Kostić se, po svemu sudeći, pomirila sa bivšim dečkom Nikolom, kojeg je 17. januara prijavila policiji zbog maltretiranja. Pevačica je u četvrtak veče nastupala u jednom prestoničkom restoranu u kojem je bilo organizovano veče posvećeno Džeju Ramadanovskom, gde je bio i Nikola. Njih dvoje su zajedno sedeli za stolom, i to jedno do drugog. Kostićeva je u jednom trenutku ustala sa mesta i latila se mikrofona. Pevala je pesmu za pesmom, a kada je izvela hit kolege Osmana Hadžića "Ti mene ne voliš", okrenula se ka 19 godina mlađem Nikoli i pokazala rukom na njega uz stihove "Odem li, uvenuću, ostanem li, poludeću". Ako je suditi po video-snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama, Nikoli je prijalo što mu Kostićeva posvećuje balade.

- Mina je napravila odličnu atmosferu, a njen dečko je sedeo do nje. Bili su u većem društvu za stolom. Deluje da su zajedno. Vidi se da je zaljubljen u nju, ali i da njoj prija. Nije skidao pogled sa nje. Bio je nasmejan, vedar i veselio se. Ona mu je posvećivala pesme, a kada je završila svoj blok, vratila se na mesto kod njega - priča naš sagovornik koji je bio na licu mesta. Kontaktirali smo s pevačicom i postavili joj konkretno pitanje da li se pomirila sa bivšim, ali je ona bila izričita:

- Zaista nemam komentar, sve je okej - poručila je ona. Podsetimo, iz Drugog osnovnog javnog tužilaštva za naš list potvrdili su da je 17. januara pevačica prijavila uznemiravanje, ali dežurni tužilac je doneo odluku da u ovom slučaju nema nikakvih elemenata krivičnog dela da bi se istraga nastavila. Kako smo pisali, muzičkoj zvezdi je bivši dečko slao uvredljive, preteće poruke i pravio ljubomorne scene, zbog čega je morala da reaguje i potraži zaštitu od nadležnih organa. Nikola je bio saslušan u policiji, a u državnu instituciju je otišao s majkom. Tom prilikom je izneo svoju stranu priče i objasnio svoj odnos s pevačicom.

Ovako je pričala nakon skandala Prijavila sam ga, to nije prvi put, ćutala sam i trpela

Mina Kostić, posle nekoliko dana nakon što je prijavila policiji Nikolu, pojavila se na snimanju jedne emisije. Tom prilikom je pričala o skandalu i naglasila da do pomirenja neće doći. - Prijavila sam ga, to nije prvi put. To se dešavalo. Trpela sam i ćutala. Htela sam da nađem najbolji način da to rešim, ali mi nije uspelo. Morala sam da se obratim nadležnima. Otišla sam, prijavila sam, prijavili su i oni, njegova mama. Ja sam njega volela, bila sam iskrena prema njemu, dobra, onako kako stvarno treba. Međutim, kad neko ne može da razume tvoj posao, da pljuje sve tvoje kolege kako smo mi loši ljudi, da smo ovo i ono, da je moj posao ovakav i onakav, mnogo štošta, ne bih da pljujem, niti da mu dajem na važnosti. Zaista mu želim svu sreću. Oprostila sam mu, ali ne bih više nikada bila s njim - rekla je tada Mina, ali očigledno je promenila mišljenje.