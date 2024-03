"ZAŠTO TOLIKA POLEMIKA OKO BRESKVICE I TEYA DORE" Dušan Kurtić iskreno o PZE i svom učešću: Zašto nije moja pesma...

Dušan Kurtić je iznenađenje ovogodišnje "Pesme za Evroviziju".

Narodnjak se plasirao u finale, a od člana žirija Žike iz Zane je dobio maksimalnih 12 poena. Pevač kaže da je zadovoljan svojim učešćem, a da je poruke podrške stigla od kolega sa estrade, glumaca, porodice i prijatelja:

- Verujte mi da se ne sećam ko me je prvi pozvao, ali sam dobio milion poruka. Među poznatima su to bili Aleksandra Kovač, glumac Viktor Savić, Maja Marijana, koja je me baš iznenadila. Nju ne poznajem lično, ali mi je bilo drago. Ali ne poznajem ni Viktora i drago mi je da mi je čestitao. Razmišljam ko je još, a da Aleksandar Aca Ilić. Kolega kojeg jako cenim me jako iznenadio kada mi je pružio podršku. Hvala svima njima.

foto: Printscreen/RTS

Šta ti je ostalo najupečatljivije sa takmičenja? - Ta atmosfera i energija u zelenoj sobi kada sam završio svoj nastup. Kada je Konstakta podigla sve u green room-u dok sam ja pevao, dok je išla moja pesma. Znači da je bilo opšte veselje. Po tome ću pamtiti ovo učešće. Bilo je prezabavno - objsnio je Kurtić.

Deluje mi kao da veruješ da ćeš jednog dana predstavljati našu zemlju na Evroviziji i da će se zbog toga prijaviti i sledeće godine.

- Hoću sigurno. Ako budem našao pravu pesmu da se meni dopada. I sa ovom pesmom je spontano ispalo. Pesma mi je bila u kompjuteru, uopšte nije bila namenjena za "Pesmu za Evroviziju", ali se ispostavilo da je dobro ispala - zaključuje on.

Koga bi ti izdvojio?

- Video sam koga su favorizovali. Svi smo to znali. E, sad, da li je pesma ta pobednička po mom ukusu, možda nije. Ja sam radio pesmu koja je po mom ukusu.

foto: Damir Dervišagić

Poslednjih dana je tenzija oko toga ko je zaslužio pobedu da li RAmonda ili Orlovo gnezdo. Kakav je tvoj stav?

- Ne želim da se mešam u to, ali mnogo se meša ta neka politika. Za muziku i umetnost ne postoji mesta za politiku, niti treba da se mešaju ta dva nikako. Polemišu da li je Teodora zaslužena pobedu, pa da li je pesma prava, da li je od Breskvice pesma prava za to, ne znam, zašto nije moja pesma? Ako ćemo da gledamo po balkanskom melosu, najviše moja pesma ima tog ritma, ako gledamo srpsku pravu pesmu, onda je moja pesma isto trebala da pobedi. Mislim, zašto onda vodimo toliko polemiku samo oko njih dve, a ima nas 28 izvođača.

foto: Damir Dervišagić

Najavljuju se protesti.

- Mnogo se vremena oduzima oko toga, a sve je gotovo. Želim Teodori sreću i da nas predstavi u najboljem mogućem svetlu i želim joj puno uspeha.

Da li si je upoznao?

- Jesam, čak smo sedeli i pričali. Čovek koji je učestvovao na njenom projektu, Jan Magdevski je moj drugar, pa se ispostavilo da smo i komšije iz Niša, tako da smo i imali, eto tako, pričali o muzici, o svemu, ali apsolutno nismo pričali kao o takmičenju, u ukusima ko bi trebao da pobedi.

Kako ti izgleda naša estrada?

- Paleta sa hiljadu boja. Mnogi hrle da budu moderni, da budu in. Svi su dobili neki taj evropski žargon da budu in, ne znam zbog cega. Svi bi nekako da pobegnu od tog našeg, balkanskog, a ne znam zbog čega jer to nam je u DNK. Ja, prvi, ne želim da pobegnemo toga, ne želim da predstavljam našu muziku, kao što to radi mnogo veliki naši uticajni ljudi sa Balkana, kao što je Goran Bregović, recimo, Kusturica koji su autentični.

foto: Printscreen

Tvoj brat Ivan Kurtić je napravio odličan uspeh,da li ime sujete među vama?

- Ne, nikad. Samo podrška. Ljubomore nema. Mi nismo, generalno, ljubomorni na bilo koga, a ne međusobno. Odlično se slažemo i funkcionišemo kao braća.Imam još jednog brata. I on je jako muzikalan. Možda i najbolje peva od nas dvojice, ali se za sad ne bavi muzikom. Malo je stiljiv, ali mislim da ćemo do kraja godine verovatno raditi, možda neki trio Kurtić.

